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Soyutla figürün görsel birlikteliği

#Nilüfer Yıldırım#Galeri Diani#Muse Memory
Soyutla figürün görsel birlikteliği

Resimlerinde izleyiciye soyut ve figür arasında gezinen bir görsel bileşen sunan Nilüfer Yıldırım, ‘Muse & Memory’ başlıklı sergisiyle 2-20 Nisan tarihleri arası Galeri Diani’ye konuk olacak.

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Resimlerinde izleyiciye soyut ve figür arasında gezinen bir görsel bileşen sunan Nilüfer Yıldırım, ‘Muse & Memory’ başlıklı sergisiyle 2-20 Nisan tarihleri arası Galeri Diani’ye konuk olacak.
Çalışmalarını New York ve İstanbul arasında sürdüren Yıldırım’ın sergisi iki bölümden oluşuyor. ‘Memory’, sanatçının 2021’de başlayan ‘Garden of Memory’ serisindeki büyük ölçekli eserlerinin devamı niteliğinde. Çok daha küçük ölçekli olan ‘Muse’ların serbestliğinin aksine, hakkı verilmiş bir disipline sahip bu eserler sanatçının ısrarlı sorgulamasını gözler önüne seriyor. Bu eserlerinde çizgiden yola çıkarak renk, biçim ve bütünü vurguluyor. Resimlerde tekrarlanan kontur benzeri çizgiler renklerin değişik varyasyonlarda birleşimleri ile bütünleşmesini sağlıyor.
‘Muse’ ise belli belirsiz figürlerin kadınsı bir şekil sunduğu, kâğıt üzerine yağlıboya eserlerden oluşuyor. Bu çalışmalar, sanatçının otoportreleri ve/veya ona ilham veren kişilerin portrelerini yansıtıyor.

 

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#Nilüfer Yıldırım#Galeri Diani#Muse Memory

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