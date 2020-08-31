‘Sosyal ilişkilerimiz bizim her şeyimizmiş’

Ezgi Pekel. FOTOĞRAF: AYKUT ACARLAR

İlk albüm ‘Bizim Gibiler’ henüz çıkmışken yeni bir tekli geldi: ‘Aciz Aziz’. Hiç ara vermeden nasıl oldu?

Aslında ortada yeni şarkı yapma fikri yoktu çünkü albüm daha çok yeniydi. Sadece bir şarkıya klip çekilmişti. Sonra Red Bull Warm Up yarışmasının reklamını gördüm ve katılmak istedim. Uzun bir süre elime gitar alıp şarkıyı yapmak içimden gelmedi açıkçası. Yarışmanın son katılım gününe kadar sündü bir şekilde ve sonra bir gecede ‘Aciz Aziz’ ortaya çıktı. Söz yazımı, bestelenmesi ve aranjesi 24 saat bitmeden tamamlanmıştı. Şarkının sözleri bana, müziği ben ve Aykut Acarlar’a, aranjesi Caner Hız’a ait. Mix ve mastering’ini yine Aykut Acarlar’ın yaptı. Elektro ve akustik gitarları Caner Hız, basgitarı Mert Ataözü, davulu Aykut Acarlar çaldı. Kapak tasarımımız Korhan Çamurdan’a ait

‘Bizim Gibiler’ albümüne dinleyici tepkileri nasıl?

‘Bizim Gibiler’ birçok tarzda şarkıyı bir arada bulunduran bir albüm. Herkesin sevebileceği bir şarkı çıkıyor içinden. Bu sebepten geri dönüşler olumlu diyebilirim.

Albümün çıkış parçası ‘Deliyim’e görselliği bol olan bir klip çekmişsiniz. Sonrası için planlarınız neler?

‘Deliyim’de beraber çalıştığımız Atom Film ile ‘Şimdi Söyle’ şarkısına klip çektik geçen haftalarda. Şu an kurgu ve montaj aşamasında. Yine görselliği bol, bu sefer bilgisayar efektleriyle de desteklenen farklı bir klip yolda.

Albüm sözleri lisede tuttuğunuz günlükten ortaya çıkmış. Şarkı sözlerinize baktığımızda sıradan olmayan, yaşamdan, tam da yaşadığımız duyguları görüyoruz. ‘Aciz Aziz’in sözleri de mi günlükten çıktı?

Hayır bu sefer günlükten çıkmadı. Hepimiz hayatta birçok şey yaşarken durup kendimizi dinlemeye vakit ayıramıyoruz aslında. ‘Aciz Aziz’; kendi iç dünyasında yolculuğa çıkmış, kendini tanımaya çalışan ve bu süreçte de kendini sorgulayan yorgun bir kahramanın hikayesi.

FOTOĞRAF: AYKUT ACARLAR

Çocuk oyunları müzikleri yapmışsınız? Çocuklara veya tiyatroya dair müzik çalışmaları devam edecek mi?

Evet tabii... İçinde bulunduğumuz pandemi döneminden dolayı maalesef tiyatrolar hala kapalı biliyorsunuz ki. Umarım en kısa zamanda onlar yeniden seyircileriyle buluştukları zaman ben de oyunlarına müzik yapmaya devam edeceğim.

Pandemi sürecini bir müzisyen olarak nasıl geçiriyorsunuz?

İlk başlarda anlamlandırmak, tanımlamak çok zordu fakat süreç uzadıkça kendi içime kapanma dönemim oldu. Normalde çok evcimen bir insanımdır. Çok dışarı çıkmayı sevmem ama bu dönemde anladım ki sosyal ilişkilerimiz bizim her şeyimizmiş. Hele ki bir müzisyenin veya sanatçının üretmesi için bir şeyler görmesi, yaşaması ya da dinlemesi gerekiyormuş. Herkes gibi film izledim, kitap okudum, yemek yapma yeteneklerimi geliştirdim ama sürekli evde olmak üretkenliği fazlasıyla sınırlandırdı. Şimdi sosyal hayat yavaş yavaş normalleşirken- hala eskisi gibi olabilir mi bilemiyorum ama - ben de eski hayatıma dönmeye çalışıyorum.

Adana’da yaşıyorsunuz. Adana ve Ankara’dan hep iyi müzisyenler çıkar derler. Var mı bunun bir formülü?

Ankara’yı bilemem ama Adana’nın formülü muhteşem mutfağı olabilir. Şaka bir yana her şehrin kendine özgü kültürel mirasları vardır. Adana, her sanat dalından kendi alanlarında saygıyla anılan ve Türkiye’de de toplum tarafından bilinen birçok sanatçı yetiştirmiş bir şehir. İçinde yaşayan insanlar da farkında olarak ya da olmadan bu durumdan mutlaka etkilenmiştir diye düşünüyorum.

Müzik çalışmalarınızda “kendi işinizi kendinizin yaptığı” bir ekibimiz var. Bu nasıl bir konfor sağlıyor?

Kendi işimizi kendi aramızda çözebilmemiz bizi çok büyük bir maddi yükten ve zaman kısıtlamasından kurtarıyor. Şarkılarımızı kaydetmek için kayıt stüdyosuna ihtiyaç duymuyoruz. Kendi evimizdeki ekipmanlar ve elimizdeki imkanlar sayesinde zaman kısıtlaması olmadan istediğimiz gibi şarkılarımızı kaydedebiliyoruz ama tabii bu bir ekip işi ve ekibin içinde bir şarkının “şarkı“olabilmesi için geçmesi gereken her aşamadan anlayan biri var. Bu çok büyük bir şans. Şarkıların sözleri, müzikleri bana ve Aykut Acarlar’a ait. Aranjeler ve gitar kayıtları için Caner Hız, basgitar kayıtları için Mert Ataözü, üflemeli enstrümanlar için M. Erhan Gündoğdu, mix ve mastering için yine Aykut Acarlar var.

Klasik gitar, elektro gitar, klavye ve ukulele çalıyorsunuz. Müziğinizin tarzını nasıl açıklarsınız? Kimlerden etkilendiniz?

Bu sürekli kendime sorduğum ve çok net yanıt alamadığım bir soru aslında. Sanırım bir kalıba da uymak istemiyorum, uyamam da. İçimden gelen, kendime, sesime yakıştırdığım her tarzda müzik yapabilirim. Çünkü gerçekten her şeyi dinlerim. Çocukluğum 90’lar Türkçe Pop ve babamın sürekli TRT’den açtığı Türk Sanat Müziği ile geçti. 2000’ler hem Türk Rock tarihinin hem de yabancı alternatif müziğin en verimli yıllarıydı bence, muhteşem bir ilham kaynağıydı. Biraz daha büyüyünce 70’ler 80’ler müzikleriyle de çok haşır neşir oldum. Bunların hepsinden az çok etkilenmişimdir.

Bugünlerde neler dinliyorsunuz?

Pandemi sürecinde çok fazla yeni şarkı keşfetmek ve sözlü müzik dinlemek içimden gelmedi açıkçası. Genelde arka planda çalsın diye sözsüz, dinlendirici müzikler açtım. Bugünlerde, acaba bu zamanlara bir daha ne zaman döneriz diye düşünerek yerli- yabancı festivallerdeki canlı performansları izliyorum.