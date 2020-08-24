SİYAD'ın yıldızı 'Kız Kardeşler'

Kız Kardeşler

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlenen 2019 yılı Türkiye Sineması'nın 'En İyileri', bu yıl salgın nedeniyle çevrimiçi yapılan ödül töreninde açıklandı. Oyuncu Tuğrul Tülek’in sunuculuğunda gerçekleşen çevrimiçi törende Emin Alper’in yazıp yönettiği ‘Kız kardeşler’ 'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' dahil toplam sekiz ödül kazandı. Serhat Karaaslan’ın ilk uzun metraj çalışması ‘Görülmüştür’ de iki ödül aldı. 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü', 'Sibel' adlı filmdeki performansıyla Damla Sönmez'in olurken, 'Küçük Şeyler'deki rolüyle Alican Yücesoy 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

İŞTE 52. SİYAD ÖDÜLLERİ

EN İYİ FİLM: Kız Kardeşler

EN İYİ YÖNETMEN: Emin Alper /Kız Kardeşler

EN İYİ SENARYO: Emin Alper / Kız Kardeşler

EN İYİ KADIN OYUNCU: Damla Sönmez / Sibel

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Alican Yücesoy / Küçük Şeyler

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Füsun Demirel / Görülmüştür

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU. Kubilay Tunçer / Kız Kardeşler

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ. Emre Erkmen /Kız Kardeşler

EN İYİ MÜZİK: Giorgos Papaioannou ve Nikos Papaioannou / Kız Kardeşler

EN İYİ KURGU: Çiçek Kahraman / Kız Kardeşler

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ: Osman Çankırılı / Kız Kardeşler

AHMET ULUÇAY EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ: Görülmüştür

GİOVANNİ SCOGNAMİLLO FANTASTİK FİLM ÖDÜLÜ: Cadı Üçlemesi: 13+ – Ceylan Özgün Özçelik

UZUN METRAJ BELGESEL ÖDÜLÜ:Kraliçe Lear – Pelin Esmer

KISA/ORTA METRAJ BELGESEL ÖDÜLÜ: Gulyabani – Gürcan Keltek

KISA FİLM ÖDÜLÜ: Ablam – Burcu Aykar

EN İYİ YABANCI FİLM:Parazit – Bir Film (ithalatçı)

ONUR ÖDÜLLERİ: Zuhal Olcay, Thomas Balkenhol

EMEK ÖDÜLLERİ: Coşkun Aral, Mimar Sinan Sinema Tv Merkezi kurucusu Sami Şekeroğlu, mezun ve öğrencileri adına da Prof. Alev İdrisoğlu ve Prof. Asiye Korkmaz