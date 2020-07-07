Sinemanın müziği sustu

Film müziklerinin efsane ismi, dünyaca ünlü İtalyan besteci Ennio Morricone 91 yaşında, Roma’da hayata veda etti. Oscarlı müzisyenin birkaç gün önce evinde düşerek uyluk kemiğini kırdığı ve bir süredir tedavi gördüğü açıklandı. Morricone aile arasında özel bir şekilde yapılacak cenaze töreniyle uğurlanacak.

‘Maestro’ olarak anılan müzisyenin senfonik notaları spagetti westernlerden korku filmlerine, romantik yapımlardan bilimkurgulara sinemanın sesi olmuştu. 1928’de Roma’da dünyaya gelen Ennio Morricone, 500’den fazla film ve dizinin müziğine imza atmış, pek çok kez Oscar’a aday gösterilmişti. Morricone, 2007’de Oscar Onur Ödülü’nü, 2016’da Quentin Tarantino’nun ‘The Hateful Eight’ adlı filmine bestelediği müzikle de ‘En İyi Film Müziği’ Oscar’ını almıştı. Morricone aralarında Sergio Leone’nin ‘İyi, Kötü ve Çirkin’, ‘Bir Zamanla Batıda’, ‘Bir Zamanlar Amerika’da’, Brian De Palma’nın ‘Dokunulmazlar’ı ve Giuseppe Tornatore’nin ‘Cennet Sineması’nın yer aldığı sinema tarihinin kült filmlerinin müziklerini besteledi.

İyi, Kötü ve Çirkin

WESTERN SİNEMANIN SESİ OLDU

Müzikle ilk olarak trompet aracılığıyla tanışan Morricone ilk bestesini altı yaşındayken yazmıştı. Klasik müzik eğitimini tamamladıktan sonra tiyatro ve radyo için beste yapmaya başladı. Gençlik dönemlerinde İtalya’da aranjörlük yapan müzisyen, pop şarkıcıları için de hit olan şarkılar yazmıştı. Fakat ona asıl ününü 1950’lerin ortalarında üretmeye başladığı film besteleri getirdi. Başlarda başkalarının adına beste yaparak sektörde ‘hayalet yazar’ olarak çalılan Morricone, ‘Il Federale’ adlı film itibariyle yönetmen Luciano Salce ile süren çalışmalarıyla sinema dünyasında adıyla var olmaya başladı. 1960’larda ilk okuldan sınıf arkadaşı olan Sergio Leone’nin Clint Eastwood’un yıldızlaştığı filmleri için Morricone’nin yaptığı müzikler büyük birer başarıydı. Islıklı melodiler, senfonik detayların silah sesleri ve gitarlarla karışımı, bütün bir western janrının sesi haline geldi.

Besteci Hans Zimmer, Morricone için ‘türünün tek örneği’ ve ‘ikon’ ifadelerini kullanırken İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de “Şef Morricone’nin sanatsal dehasını ve onu her zaman minnetle hatırlayacağız. Hayal etmemizi, duygulanmamızı, düşünmemizi sağlayan notaları, müzik ve sinema tarihinde silinmez şekilde kalacak” ifadesini kullandı.