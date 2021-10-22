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'Sinan'la açılıyor

#Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy#AKM#Ahmet Hakan
Sinanla açılıyor

Önceki akşam CNN Türk’teki Tarafsız Bölge programına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 29 Ekim’de ‘Sinan’ operasının dünya prömiyeriyle açılacak AKM ve Beyoğlu Kültür Rotası’yla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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HÜRRİYET Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın Cnn Türk’teki Tarafsız Bölge programının önceki akşam konuklarından biri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’du. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) gibi çok önemli bir projeyi 2.5 yıl gibi kısa bir sürede tamamladıklarını belirten Bakan Ersoy, üç yıldır üzerinde çalıştıkları Beyoğlu Kültür Yolu projesini de AKM’nin 29 Ekim’deki açılışını takip edecek 17 günlük büyük bir festivalle başlatacaklarını duyurdu. İşte Ersoy’un açıklamaları:

Sinanla açılıyor

PROVALAR SÜRÜYOR

AKM’de şu an her şey hazır, son rötuşlarını, temizliğini yapıyoruz. Hatta şu anda açılışta dünya prömiyeri yapacak ‘Sinan’ operasının provaları yapılıyor.

‘Sinan’ operası AKM’nin açılışı için özel yazılmış bir opera. Prof. Hasan Uçarsu tarafından bestelendi. Konusu Mimar Sinan. Açılışta ve 30 Ekim’de iki gün üst üste sahnelenecek.

KAPASİTESİ 2040 KİŞİ

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AKM çok büyük bir kompleks. Sadece opera salonundan oluşmuyor. İçinde bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin çalışma odaları ve bütün İstanbul ekiplerimizin depoları var.

AKM’nin büyük salonu 2040 kişilik. Tiyatro ve çok amaçlı kullanacağımız 802 kişilik bir salon daha var. Bu salonun akustik ve sesle ilgili gerekli yatırımlarını yaptık, yani konserlere de ev sahipliği yapabilecek bir salon. Ayrıca 100 kişilik bir cep sineması, 440 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerimiz, yine 600 metrekareden büyük çok amaçlı salonumuz var.

Sinanla açılıyor
AKM içinde bakanlığa bağlı genel müdürlüklerin çalışma odaları da yer alacak.

‘CEP’TEN KONTROL

AKM en son sahne teknolojileriyle yapıldı. Döner sahneyi cep telefonuyla bile kontrol edebiliyorsunuz.

Ayrıca tamamen kültür sanat üzerine yaklaşık 20 bin kitabın bulunduğu bir ihtisas kütüphanesi var. Çocukları sanata alıştırmak için çocuk sanat eğitim merkezini de açıyoruz.

Müzik platform noktası da olacak AKM’de. Kayıt yapmak isteyen gençlerimiz için bir stüdyo da var içinde, çok uygun şartlarda kayıt yapabilecekler.

Sinanla açılıyor
Döner sahne cep telefonuyla bile kontrol edilebilecek.

24 SAAT YAŞAYACAK

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Eski AKM’yi yapan Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından yapıldı, dış cephesindeki görüntü korundu. 96 bin metrekare kapalı alanı var.

Kafe ve restoranlar ile 24 saat yaşayan bir kültür sokağı olacak içinde. Bu bizim Beyoğlu Kültür Yolu projemizin bir parçası. Burayı 24 saat yaşayan bir merkez haline getiriyoruz.

Üç yıldır üzerinde çalıştığımız Beyoğlu Kültür Yolu projesi aslında bir hat, rota. Galataport’tan başlıyor. Oradan Tophane’yi geçip Galata Kulesi’ne, oradan da Galata Mevlevihanesi ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi üzerinden İstiklal Caddesi’ne bağlanıyor. Narmanlı Han, Mısır Apartmanı-Mehmet Akif Ersoy Anı Evi, Emek Sineması, Atlas Sineması... Atlas’ı geçen sene restorasyonunu tamamlayıp hizmete almıştık; burada bir de Sinema Müzesi var. Sonra Taksim Camisi’nden -altında İslam Kültür Merkezi bulunuyor- AKM’ye bağlanıyor. Tophane’de ayrıca Mimar Sinan Resim Heykel Müzesi var; o da yakında açılacak. Üç yılda bu rota üzerindeki binalarımızın kimisini yeniden yaptık kimisinin restorasyonunu tamamladık. Bir kısmını da özel sektör yaptı. Biz omurgasını oluşturduk, eti kemiğe büründürdük, şimdi Beyoğlu Kültür Yolu projesinin ruhunu vermeye geldi sıra.

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Sinanla açılıyor
Eski AKM’yi yapan Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından yapıldı.

29 EKİM’DE BAŞLIYOR

Projeyi Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’yle başlatıyoruz. 29 Ekim’de başlayıp 14 Kasım akşamına kadar devam edecek. 1000’den fazla sanatçı katılıyor. 60 ayrı noktada yüzlerce etkinlik olacak. Uluslararası sanatçılar da olacak.

Londra Filarmoni Orkestrası’nı getiriyoruz, 31 Ekim’de AKM’de sahneye çıkacak, bir gün önce de Ankara CSO’da. Uluslararası bir etkinlik getirdiğimiz zaman artık ikili anlaşma yapıyoruz; AKM ve CSO. Çünkü çok önemli binalar yaptık, onların ruhunu da yaşatmamız gerekiyor. Grammy ödüllü efsane cazcı Chris Botti 2 Kasım’da AKM’de, 31 Ekim’de de CSO’da olacak.

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Sinanla açılıyor
24 saat yaşayan bir merkez haline gelecek

YILDA 2 FESTİVAL

Galataport, Galata Kulesi ve Gezi Parkı meydanında da ücretsiz etkinlikler olacak, bizim sanatçılarımız konserler verecek. Programın detayları yakında açıklanacak.

Beyoğlu Kültür Yolu projesinin bir telefon uygulaması olacak. Bu rota üzerindeki bütün etkinlikleri görebileceksiniz; sadece festivaldeki değil, yıl içindeki diğer etkinlikleri de... Rota üzerindeki özel müze, galeri ve kültür merkezleri de işin içinde. Festivali hem sonbahar hem de ilkbaharda yılda iki kez yapacağız. Hedefimiz Beyoğlu Kültür Yolu’nu hem İstanbul’un hem Türkiye’nin markası haline getirmek. Herkes bilecek ki şu anda İstanbul’da Beyoğlu Kültür Yolu etkinlikleri var...

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#Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy#AKM#Ahmet Hakan

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