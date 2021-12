Şimdi ne olacak?

Haberin Devamı

Ali Yalçın Göymen’in editörlüğünde Habitus Kitap’tan yayımlanan ‘En Uzak Sahilin Kıyısında Yeni Bir Yaşam Kurabilir miyiz?’ bütün günahı pandeminin üzerine yüklemek yerine, pandeminin nasıl bir zamanda geldiğini inceleyen, aceleyle değil birikimle yazılmış, tekrar tekrar üzerine düşünmemiz gereken meseleleri derinlikle ele almış makalelerden oluşuyor.

Siyasetbilimci Ali Yalçın Göymen, kitabın ismini Ursula Le Guin’in, büyücü Ged’in, büyünün artık işlememesi üzerine çıktığı yolculuğu anlattığı ‘En Uzak Sahil’ romanından aldığını şöyle anlatıyor: “Bizler de tıpkı Yerdeniz dünyasında büyünün ortadan kalkmış olmasının ifade ettiği gibi insanlarla ve doğa ile kurduğumuz ancak bizi biz yapan görünmez bağları kaybetmekteyiz. Ve tıpkı romanda olduğu gibi kötülükle yüzleşmemiz, onun ruhunu, varlığını, asıl özünü ortadan kaldıracak şekilde mücadele etmemiz gerekiyor.” Açıkçası ilk elime aldığımda, pandeminin başından beri hatmedip durduğumuz makalelerin kötümserliğiyle karşılaşmaktan çok korktum. Ancak, ‘Yeni Bir Yaşam Kurabilir miyiz?’ sorusunun hakkını veren türden makaleler hepsi. Pandemi döneminde mimari olarak mekânlarla, evlerle ilişkimiz, yaşlı ayrımcılığı, üretim süreçleri, demokrasinin geleceği, ekososyalizm, tarımın geleceği gibi, üzerine konuşmak için hiçbir zaman geç kalmayacağımız ve bugüne dek yeterli derinlikte konuşamadığımız konuları ve yazarları seçmiş Göymen.

Tam da bu yüzden, kitaptaki makaleler ayrı ayrı çok kıymetli. Bugüne nasıl geldiğimizi, pandeminin dünyadaki siyaset, ekonomi, ekoloji, emek, sağlık, bakım, barınma gibi konuların etrafındaki olguları, sorunları nasıl belirgin kıldığını ve buradan nasıl çıkacağımızı anlatıyor her biri. Çünkü aslında, pandemi bir sebep değildi yaşadığımız her şeyi açıklamak için, pandemi bizi suçüstü yakaladı. Tüm toplumların en kırılgan olduğu zamanda çıktı ortaya. Nüfusun arttığı, işgücünün karşılığının alınamadığı, ekonomik olarak sorunlu, üretim, tarım, çevre konusunda ümitsiz, siyaseten sağa meyilli bir dünya vardı zaten önümüzde.

Gökhan Demir, Cihan Özpınar, Cemil Yıldızcan, Ali Yalçın Göymen, Özgür Narin, Ali Rıza Güngen, Arif Arslan, Stefo Benlisoy, Foti Benlisoy, Nilay Etiler, Selma Değirmenci, Özlem Saadet Işıl, T. Gül Köksal, Melda Yaman ve Uraz Aydın’ın makaleleriyle oluşan kitap, bize sadece geçmişten ders almayı değil, geleceği şekillendirmek için nasıl düşünmemiz, nereye bakmamız gerektiği konusunda hem alan açıyor hem de bakış açımızı genişletiyor.

Kitap, siyasetle başlıyor. ‘Sağ Popülizm ve Demokrasinin Geleceği’, ‘Pandemi Karşısında Kapitalist Devlet ve Toplumsal Sınıflar’ gibi makalelerden sonra üretim konusuna geçiyor. Doğayla kurulan ilişkilerin yeniden üretimi teması altında toplanan makaleler en çok not aldığım makaleler oldu. Ekoloji, tarım gibi günümüzün en yakıcı konularını bu açıdan düşünmek çok kıymetli. Mimari mekân olarak ev ve kamusal alanlar, toplumsal cinsiyet ve yaşlılık konusundaki makaleler de ufkunuzu açacak.

‘En Uzak Sahilin Kıyısında Yeni Bir Yaşam Kurabilir miyiz?’, geçmişe doğru değil geleceğe doğru bir bakış açısı getiriyor ve karamsarlığı değil, iyimserliği düşündürüyor. Evet, bir avazda okuyabildiğimi söyleyemem ama her birinin yazılırken gerektirdiği birikime saygı duymak için de dönüp dönüp okuyacağım, aldığım notlara döneceğim bir kaynak olacak benim için.

Haberin Devamı

EN UZAK SAHİLİN KIYISINDA YENİBİR YAŞAM KURABİLİR MİYİZ?Kolektif, editör: Ali Yalçın GöymenHabitus Kitap, 2021328 sayfa, 50 TL.