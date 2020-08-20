Sevişme sahnelerine ‘Kazablanka’ ayarı

Kazablanka

İngiltere’de sinema ve televizyon endüstrisine yapımlardaki seks sahnelerinin çekimleri için Covid19 nedeniyle yeni yöntemler geliştirmeleri önerildi. Ülkedeki TV yönetmenlerinin profesyonel meslek birliği olan Directors UK tarafından yayımlanan rehberde, film ve dizi yönetmenlerine, oyuncuların fiziksel yakınlık içinde olmaları gereken sahneler konusunda alternatif geliştirmeleri önerildi. Tüm dünyayı saran virüsün yayılmasını önleyebilmek için sosyal mesafenin korunması gerekirken, oyuncuların yakın temasta olması gereken sahnelerde ‘Casablanca’ gibi klasik romantik filmlerin örnek alınabileceği belirtildi. Pandemi sürecinde çalışma güvenliğine odaklanan rehberde karakterleri sevişirken göstermek yerine ilişki sonrası kıyafetlerini düzeltirken göstermek, vücudun çarşafın altındaki hareketlerini göstermek ya da yatak odasının kapısının kapandığını gösterip geri kalanı seyircinin hayal gücüne bırakmak gibi öneriler yer aldı. Rehber, yönetmenleri bu sahneleri çekerken ilham almak için seks sahnelerine izin verilmeyen 1930’lu yılların klasik aşk filmlerine bakmalarını tavsiye ediyor. Dijital performans, yeşil perde ya da animasyonu öneren rehberde yer alan fikirlerden biri de bu tip sahnelerde halihazırda çift olan oyuncuların rol alması ve bu şekilde virüs riskinden kaçınmak.

Netflix’in ‘Crown’ adlı dizisinin yönetmenlerinden olan Jessica Hobbs, yönetmenlerin pandemi ortamında güvenli çalışma ortamını yaratabilmek için farklı açılardan düşünmeleri gerektiğini söylüyor: “En iyi ihtimalle önümüzdeki birkaç ay, belki de bir sene boyunca fiziki temas içeren sahneler konusunda yaratıcı olmamız gerekiyor. Her şeyi kapatalım demiyoruz, elimizdeki malzemeye bakıp bunu şu anki koşullara göre güvenli bir şekilde uygulayalım diyoruz.” (The Guardian)