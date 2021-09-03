Şerefiye Sarnıcı’na ‘Muse’ ödülü

Türkiye’nin ilk, dünyanın da en eski kendi 360 derece projection mapping sistemine sahip olan yapısı Şerefiye Sarnıcı’nda her saat başı yapılan, mekânın tarihine odaklanan mapping gösterisi Amerika merkezli ödül programı MUSE Award ile ödüllendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Kültür A.Ş. ve TUCE Investment iş birliği ile Şerefiye Sarnıcı’nda başlatılan Mapping gösterisi ziyaretçilerin mekân algısını üç boyutlu deneyimleyebilmesini, yapı ile etkileşime girebilmelerini ve İstanbul’un su kültürünün izini sürebilmeleri amacıyla hayata geçirilmişti.

2015 yılında Uluslararası Ödüllendirme Komisyonu tarafından başlatılan Muse Creative Awards’a bugüne kadar 102 ülkeden 42 binin üzerinde proje, 10 ana kategoriye başvurdu. Project İstanbul tarafından hazırlanan Şerefiye Sarnıcı video mapping projesi ‘Experiential & Immersive Project/Deneyimsel & Sürükleyici Proje’ kategorisinde kendi dalında en iyi çalışma seçilerek Platinium Muse Award’a layık görüldü.



Uluslararası ajanslardan, yaratıcı tasarımcılar ve sanat yönetmenleri, mimarlar, moda tasarımcıları, iç mimarlar, ürün tasarımcıları, eğitimciler, işletme sahipleri olmak üzere alanlarında deneyimli üst düzey profesyonellerden oluşan jüri üyeleri tarafından yılın en deneyimsel ve sürükleyici projesi seçilen Şerefiye Sarnıcı 360 Derece Mapping Projesi, 9 dakika 40 saniye uzunluğunda ve mekânın tarihsel dönüşümünü anlatıyor.

ŞEREFİYE SARNICI: GİZLİ KALAN TARİH

428 ve 443 tarihleri arasında İmparator II. Theodosius tarafından inşa ettirilen Şerefiye Sarnıcı, 4. yüzyılda yapılan Binbirdirek Sarnıcı ve daha sonra 6. yüzyılda yaptırılan Yerebatan Sarnıcı ile birlikte İstanbul’un su ihtiyacını yüzyıllar boyu karşılayan su deposu görevini üstlendi. 1910’larda üzerine inşa edilen Arif Paşa Konağı ile 1950’li yıllarda ise Eminönü Belediye Binası’na ev sahipliği yapan Sarnıç, 2010 yılında binanın yıkımıyla gün yüzüne çıktı.

Etrafında bulunan betonarme binalar yıkılarak, Şerefiye Sarnıcı tarihinde nasıl diğer sarnıçları bağlayan bir ana arter ise, günümüzde de bölgenin tarihi yapısını, turistik alanlarını ziyaret etmek isteyenlerin buluşacağı arkeolojik bir park haline dönüştürüldü. Ağustos 2021 tarihinde de kendi 360 derece projection mapping sistemi ve saat başı yayınlanan özel mapping gösterisi ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

ÜÇ BOYUTLU ANİMASYONLAR...

Şerifiye Sarnıcı’nda benzersiz bir ‘deneyim projesi’ yaratmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Kültür A.Ş, proje partneri TUCE Investment ve medya prodüksiyon şirketi Project İstanbul ile bir araya geldi.

Beş ana bölümden (Giriş, İstanbul’un su yolları, Bizans Dönemi, Osmanlı Dönemi, Cumhuriyet Dönemi) oluşan Şerefiye Sarnıcı 360 derece projeksiyon mapping senaryosu toplamda 10 dakikayı geçmeyecek bir deneyim imkânı sunacak şekilde kurgulandı.

Projenin ilk 90 günü, ortalama her hafta tüm ekipler bir araya gelerek proje süreci yönetildi. En önemli konu 1.600 yıllık bu tarihi dokuya zarar vermemekti ve proje içerisinde yapıya tek bir çivi bile çakılmadı. Yüzde 100 nem oranına sahip olan ortam koşullarında elektronik cihazları korumak için ise özel kabinler üretildi.

Görsel çalışmaların başlangıcında, Sarnıcın tarihi hikayesi kreatif tasarıma ilham olurken diğer yandan proje lokasyonunun tamamı üç boyutlu modellendi, tüm duvar ve sütunlar haritalandı. Üç boyutlu animasyonlar ve özel efektlerle mekânda benzersiz bir deneyim sunan derinlik algısı ortaya çıkarıldı. Ziyaretçiyi etkisi altına alan ve mekanın tüm başından geçenleri sunan bir deneyim hazırlandı. Proje için tam 32 kişilik bir ekip, 160 günün üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi.

Ağustos 2021 tarihinde ziyaretçilerin beğenisine sunulan bu proje hala aktif ve ziyaretçilerini bekliyor.