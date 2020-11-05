'Şaşkın Âşıklar' yeniden sahnede

Yazar Marc Camoletti’nin aynı adlı eserinden uyarlanan ‘Şaşkın Âşıklar’ pandemi önlemleriyle 13 Kasım’da tekrar sahnelenmeye başlıyor. İrfan Kangı’nın yönettiği komedi türündeki oyunda Melda Gür, İrfan Kangı, Zeynep Gülmez, Cem Kılıç ve Burcu Binici rol alıyor. Evli bir Fransız çiftin eşlerini aldatma hikâyesini bir dille anlatan iki perdelik oyun 13 Kasım’da saat 20.30’da Akatlar Kültür Merkezi’nde yeniden başlıyor. Oyun 20 Kasım’da saat 20.30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde, 30 Kasım’da ise aynı saatte Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde izlenebilir.



OYUN HAKKINDA

Bernard elektronik alanında başarılı bir yöneticidir. Eşi Jacqueline ise antika eşyaları ticareti yapmaktadır. Bernard bir bilgisayar fuarında Brigitte ile tanışmıştır. Aralarında bir yakınlık doğmuştur. Eşi Jacqueline hafta sonu evden ayrılarak anne ve babasını ziyarete giderse, ev boş kalacaktır. Eşine bir iş için Marsilya’ya gideceğini söyleyen Bernard, onu da anne ve babasının yanına gitmeye ikna eder. Esasen Bernard’ın hafta sonu evden ayrılacak olması, Jacqueline içinde bir fırsat olur. Bu fırsatı henüz tanıştığı Robert’le değerlendirecektir…

