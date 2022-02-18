‘Saplantımız bize bir dünya inşa ediyor’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yunanistanda felaket Yolcular kayıp iddiasıYunanistan'da felaket! 'Yolcular kayıp' iddiası#Yunanistan
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk nereye koşuyorİddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk nereye koşuyor?#Elon Musk
UEFAda geceye Cüneyt Çakır damgası İspanyollar şaşkın...UEFA'da geceye Cüneyt Çakır damgası! İspanyollar şaşkın...#Cüneyt Çakır
Tehlikeli oyun İşte batının Putini durdurma planıTehlikeli oyun! İşte batının Putin'i durdurma planı #Rusya
Zeytinburnu ve Şişliden acı haber 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümüZeytinburnu ve Şişli'den acı haber! 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü#Istanbul
Açıklama az önce geldi: Ateş açıldı Ukraynada kriz tırmanıyorAçıklama az önce geldi: Ateş açıldı! Ukrayna'da kriz tırmanıyor#Rusya
Katilin ifadesine Hürriyet ulaştı: ‘Beni aldattığı için kavga ettik’Katilin ifadesine Hürriyet ulaştı: ‘Beni aldattığı için kavga ettik’#Sıla
Kylian Mbappe için Fransa Cumhurbaşkanı Macron devreye girdi Real Madride transferi...Kylian Mbappe için Fransa Cumhurbaşkanı Macron devreye girdi! Real Madrid'e transferi...#Transfer
3 gün gece gündüz çalıştılar, olmadı Acı haber bu sabah geldi...3 gün gece gündüz çalıştılar, olmadı! Acı haber bu sabah geldi...#Afganistan
Tacizci doktor tutuklandı Onlarca kadın muayeneden kaçmışTacizci doktor tutuklandı! Onlarca kadın muayeneden kaçmış#Tunceli
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Rusya uçak dolusu para getiriyorRusya uçak dolusu para getiriyor#Rusya
Sosyal medya bu olayı konuşuyor... TikTok fenomenine hayatının şokunu yaşattıSosyal medya bu olayı konuşuyor... TikTok fenomenine hayatının şokunu yaşattı!#Tiktok
Dış görünüşüne takıntılıydı, onun bir insanı bile sevebildiğini sanmıyorumDış görünüşüne takıntılıydı, onun bir insanı bile sevebildiğini sanmıyorum#Tom Cruise
Filmdeki ölümü gerçek oldu Yönetmen: ŞoktayızFilmdeki ölümü gerçek oldu! Yönetmen: Şoktayız#Antalya
HABERLERKitap Sanat Haberleri

‘Saplantımız bize bir dünya inşa ediyor’

#Ömer F. Oyal#Bahara Bir Hediye#ROMAN
‘Saplantımız bize bir dünya inşa ediyor’

Yeni romanı ‘Bahara Bir Hediye’de bir saplantı üzerinden insan ruhunun derinlerine inen Ömer F. Oyal, “İnsanlardan çok onların saplantılarıyla ilgiliyim. Kendini gerçekleştirmenin de bir şeyler inşa etmenin de arkasında saplantı var” diyor.

Haberin Devamı

Bahara Bir Hediye’yi yazma süreciniz nasıldı? Kafanızda dönüp dolaşan meseleler neydi?
Kişi kendi kültürünü, ülkesini bütünüyle reddedip tamamen başka bir kültüre dahil olabilir mi? Ya da bu mümkün müdür? Oraya giderken burayı da yanında götürmekten değil, burayı tamamen, her şeyiyle bırakıp gitmekten söz ediyorum. Ülkedeki sorunlar nedeniyle veya dışarıda daha iyi imkânlara kavuşma umuduyla gitmekten değil, tamamen başka bir kültüre sıçrama, kaçma saplantısından söz ediyoruz. Bugüne ilişkin bir ruh halinden söz etmiyorum, evvel eski olan, bundan sonra da mevcudiyetini sürdürecek olandan; süregelen dertli olma halinden, keder halinden, hüzünden söz ediyorum ve tamamen başka bir kültür neden bunun tam karşıtı olsun gibi bir soruyla ilgileniyorum. Ve bu ‘tam karşıtı’ neleri içeriyor?

Çok çok zor bir konuya temas ediyorsunuz yeni romanınızda. Kardeşe karşı duyulan takıntılı, hastalıklı bir tutum. Yazmak da düşünmek de yıpratıcı açıkçası. Bunun yazınıza ket vuracağı kaygısına kapıldınız mı hiç?
Evet, doğrusu zor ve itici. Ama öbür yandan da bizi hiç arzu etmediğimiz duygusallıklardan koruyor ve mesafeli olmamızı sağlıyor. Kurgu üzerine düşünürken bazen böyle kararlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu durum üzerine düşünmeye başlıyorsunuz. Buna hiçbir şekilde dile dökülmeyecek, hatta kişinin kendine itirafı bile mümkün olmayan, adlandırmaktan kaçınılan bir ruh halinin hayranlığa ve giderek yüceltmeye dönüşmesi de diyebiliriz. Böylece fiiliyatın söz konusu olamayacağı bir alanda sadece hayranlıktan, yüceltmeden ve takıntılı bir ilgiden başka bir şey kalmıyor. Evet, metin beni zorladı, kitabı iki kez yazmak zorunda kaldım. Burada deyim yerindeyse doğru kıvamı tutturabilmek son derece önemli. Aksi halde sizin de söylediğiniz gibi her şey kitabın derdi ile hiçbir alakası olmayan başka yöne gidebilirdi ya da metin silikleşip güçsüzleşirdi.

‘Saplantı’ bizim için romanlarınızdan tanıdık bir izlek. Nedir sizi bu konuya çeken?
Evet, bütün kitaplarımda şu ya da bu biçimde bir saplantı mevcut. Kendisine ait bir dünyası olan herkes şu ya da bu şekilde saplantı sahibi olmak durumunda. Veya tersinden söylersek saplantımız bize bir dünya inşa ediyor. Bu durumda da insanlardan çok onların saplantılarıyla ilgiliyim. Kendini gerçekleştirmenin de bir şeyler inşa etmenin de arkasında saplantı var. Hatta saplantı meraktan daha ağır basıyor bile olabilir. Saplantı aynı zamanda bir eğilimin kararlılık kazanarak kişiyi gelgeç ilgilerden, güncel söylemden yalıtması ve bir anlamda yoğunlaşma yaratması da demek. Yani gelgeç ilgilenmenin tam karşıtı, aşırı derecede karşıtı.

“Dünyadan kurtuluş, aptalca bile olsa ancak bir saplantıda kaybolmakla mümkündü” diyor anlatıcınız. Bunun üzerine konuşmak isterim biraz. Kahramanınızla, yani Nâci ile ne kadar ilintili bu cümle? Onu dünyasından kaçmaya iten sebepler ne?
Nâci o pek parlak olmasa da kendi dünyasına yerleşmiş, orası onun için tanıdık ve aşina bir dünya. Buna rağmen Firdevs’in firar gayreti Nâci’nin dünyasındaki, dünyamızdaki sorunları da görünür kılıyor. Fakat Nâci ve ailesi aynı ruh dünyasına aitler ve bu aidiyet de kendisini tarihe ve geçmişe gömülmekte ifade ediyor. Burada kitaptaki bir diğer zihniyet dünyasıyla deyim yerindeyse akademi dünyasındaki uzmanlıklara dair uğraşlarla karşı karşıya bulunuyoruz. ‘Biz’in içine yerleşerek geçmişte avunmak da ihtişamlı geçmişi durmaksızın irdeleyerek bugünü yeniden anlamlandırmaya çabalamak da başka bir saplantı düzlemi zaten.

‘Bahara Bir Hediye’yi öncelikle bir saplantının romanı olarak okuyoruz ama öte yandan güçlü de bir aile romanı. Aile ne zaman bir hapishane olmaya başlıyor? Romanda neredeyse hiç görmediğimiz ama her satırına sinen kahramanınız Firdevs için örnekse...
Farklılığın başlangıcı belirlenemez ancak farklılıkların görünürlüğü tarihlenebilir. Görünürlük kitaptaki masalla ve takma isimle başlıyor. Bunlar farklılık, özelleşme işaretleri. Evi kuşatan geçmiş kokusundan, el yazması fotokopilerinden, eski sözlüklerden yayılan kokunun dışına çıkmaya çalışıyor Firdevs. İçine doğduğu dünyanın dışına çıkmaya çalışıyor. Burada belli prensipleri olan bir aile ve oldukça güçlü, baskın bir anne söz konusu. Annenin ilkelerinin çerçevelediği aile farklı olmaya çalışana bir hapishane gibi görünmeye başlıyor. Ama ülke de aile de, hatta İstanbul da birbirinden ayrılamıyor. Öbür yandan çırpınırcasına bir farklılık gayreti sahih bir şey midir? Bu da ayrı bir soru.

BAHARA

‘Saplantımız bize bir dünya inşa ediyor’

BİR HEDİYE
Ömer F. Oyal
Yapı Kredi Yayınları
224 sayfa, 30 TL.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer F. Oyal#Bahara Bir Hediye#ROMAN

BAKMADAN GEÇME!

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık