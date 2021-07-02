Sanatçılardan ‘Özen Göstermek’ üzerine filmler çevrimiçi

Uluslararası programda İstanbul Modern'in devetiyle Sena Başöz'ün 'Kutu' filmi de yer alıyor.

İstanbul Modern, dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların video, animasyon ve kısa filmlerinin yer aldığı Artists’ Film International (Uluslararası Sanatçı Filmleri) programını, pandemi önlemleri kapsamında bu yıl da çevrimiçi (online) sergi olarak izleyiciyle buluşturuyor. 14. yılında olan program bu sene ‘Özen Göstermek’ üzerine odaklanıyor. Programdaki sanatçı filmleri İstanbul Modern’in internet sitesi üzerinden 31 Temmuz’a kadar görülebilir.

Program ve içeriğini İstanbul Modern’den şef küratör Öykü Özsoy ve asistan küratör Nilay Dursun’un oluşturduğu Artists’ Film International 2021 çevrimiçi sergisinde dokuz film gösteriliyor: Sena Başöz’ün ‘Kutu’ (İstanbul Modern, Türkiye), Thania Petersen’in ’Kassaram’ (Bag Factory, Johannesburg, Güney Afrika); Clare Langan’ın ‘Şehirden Kaçış’ (Crawford Sanat Galerisi, Cork, İrlanda), Giulio Squillacciotti’nin ‘Biz Gittiğimizden Beri Giden’ (GAMeC, Bergamo, İtalya), Himali Singh Soin’in ‘Arkadaş Buluşması İçin Ortamı Hazırlamak, Hilozoik/Arzular’ (Project 88, Mumbai, Hindistan), Agne Jokše’nin ‘Sevgili Dost’ (CAC, Vilnius, Litvanya), Rehana Zaman’ın ‘Sharla, Shabana, Sojourner, Selena’ (Whitechapel Gallery, Londra, İngiltere), Patty Chang’ın ‘Gezgin Suyun Çağrısı Bölüm 1 & 2’ (Ballroom Marfa, Teksas, Amerika) ve Kiri Dalena’nın ‘Mag-uuma (Çiftçi)’ (MCAD, Manila, Filipinler) adlı filmleri, İstanbul Modern’in internet sitesi üzerinden 31 Temmuz’a kadar izlenebilecek.

Sena Başöz

Londra’daki ünlü Whitechapel Gallery öncülüğünde 2008 yılında başlayan Artists’ Film International farklı coğrafyalardan 22 sanat kurumunun ortaklığıyla devam ediyor. Bu kapsamda video sanatıyla ilgili araştırmalarını birbirleriyle paylaşan kurumlar, her yıl belirli bir tema çerçevesinde ülkelerinden bir sanatçı ve çalışmasını seçerek programa katılıyor. Programa bu yıl, İstanbul Modern’in davetiyle sanatçı Sena Başöz katılıyor.