Sanatçılar karantinada

Bahar Dördüncü

TÜM dünyayı saran CovId-19 salgını sanat dünyasından isimleri de etkiliyor. Avrupa’nın tanınmış piyano ikililerinden Ufuk-Bahar Dördüncü kardeşlerden Bahar Dördüncü, CovId-19 enfeksiyonu nedeniyle iki haftadır Cenevre’de tedavi görüyor. Kültür sanat portalı Sanattan Yansımalar’ın haberine göre Dördüncü’nün tedavi altında olduğu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Bahar Dördüncü, tüm semptomlar CovId-19 ile uyuştuğu için kendisine test yapılmasına gerek görülmediğini belirterek yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Sevgili arkadaşlar, neredeyse iki haftadır bu lanet virüsle savaşıyorum. Evet, bu hiç yaşamadığımız bir durum. Bu yüzden bilinmeyenle karşı tüm talimatları yerine getirmelisin, çünkü bu çok yıkıcı bir virüs. O yüzden lütfen evinizde kalın! Sonunda tünelin sonunu yavaş görebiliyorum. İnan bana bu hiç komik değil!”



DOMINGO EŞİYLE EVDE

Avrupa’da İtalya’nın ardından en çok ölüm ve vakanın görüldüğü İspanya’da 79 yaşındaki tenor Placido Domingo ve eşinde de koronavirüs görüldü. Yıldız tenor Domingo, Facebook hesabından yaptığı açıklamada şimdilik evde karantinada olduklarını duyurdu. Ateş ve öksürük belirtisiyle test yaptırıp pozitif sonucu aldığını yazan Domingo takipçilerini ellerini sık sık yıkamaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda önerdi ve şunu ekledi: “Bu virüsle hep birlikte savaşabilir ve yaşadığımız global krizi durdurabiliriz.”

Operanın büyük ismi, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları üzerine Los Angeles Opera’daki yöneticilik görevinden istifa etmişti.