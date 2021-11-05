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Sanat ve antika fuarı başladı

#Sanat Ve Antika Fuarı#İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Ve Merkezi#Tarih
Sanat ve antika fuarı başladı

Demos Fuarcılık tarafından bu sene ikinci kez düzenlenen Babylons & İstanbul Sanat ve Antika Fuarı (IAFF) İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

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Sanat galerilerindeki plastik ve görsel sanatlara ilişkin üretimlerin yanı sıra antikacıların da nadide eserlerle yer aldığı fuarda, küratörlüğünü Prof. Dr. Kıymet Giray'ın üstlendiği, ‘Çağdaş Sanatımızın Göstergeleri’ sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Sergide, Devrim Erbil, Ergin İnan, Hanefi Yeter, İbrahim Örs, Burçin Erdi ve heykeltıraş Rahmi Aksungur'un eserleri yer alıyor.

Fuarın açılışında usta sanatçı Gülsin Onay bir piyano resitali verdi. Bu yıl 600 sanatçı, 40 galeri, 35 antika firmasının katıldığı fuarda aynı zamanda dijital sanat NFT eserleri de sergileniyor. Osmanlı döneminden kalan saat, el yazması kitap, emaye, tabela, çini, biblo gibi eserlerin de yer aldığı fuar, 10.00 – 20.00 saatleri arasında 7 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

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#Sanat Ve Antika Fuarı#İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Ve Merkezi#Tarih

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