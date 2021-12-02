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Sahafların gözdesi: İmzalı kitaplar

#Sahaf#Edip Cansever#Abdülbaki Gölpınarlı
Sahafların gözdesi: İmzalı kitaplar

Sahaflığın, son yıllarda eski kitaplar konusunda parlayan bir yıldızı var: ‘İmzalı kitaplar.’ Nadir, özelliği olan ve zor bulunan kitaplarda bir de yazarının imzası varsa değeri çok yükseliyor.

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Bir edebiyatçının, bir tarihçinin veya bir siyaset adamının imzaladığı, ithaf yazısının bulunduğu, bir not veya özel bir mesajının kayıtlı olduğu kitaplar meraklıları, toplayıcıları tarafından adeta kapışılıyor. Özellikle edebiyata düşkün gençlerin de sınırlı bütçelerine rağmen bu çekişmeye dahil oldukları ve imzalı kitap piyasasını canlı tuttukları gözlemleniyor.
Doğal olarak çok imzalı kitabım olsa da ben bir koleksiyoner değilim. Sahaflardan imzalı kitap toplamak başka bir konu.
Tanıdığım imzalı kitap koleksiyonerlerini gelecek hafta yazacağım.
İmzalı kitapların bir özelliği vardır; sevdiğiniz bir yazarın, şairin sizinle dostluğunun bir simgesidir, belgesidir. Eski yıllarda yazarlarla buluşmak, onları görmek zordu. Bazı etkinlikler düzenlenir, ancak o zaman kitabını imzalatırdık. Edebiyatçılar Birliği etkinlik düzenler, orada okurlar hem yazarı tanır hem de kitaplarını imzalatırdı. Kitap fuarları açıldıktan sonra imza günleri kolaylaştı, okurlar hem yazarı tanıdı hem kitaplarını imzalattı hem de sohbet etti.
Benim anımsadığım, bana imzalanmış kitaplar neler?
Belleğimi çalıştırıyorum.
Baki Hoca (Abdülbaki Gölpınarlı) Şeyh Galip’in ‘Hüsn-ü Aşk’ kitabını imzalamıştı. İmza şöyleydi: ‘Bende-i bendegân-ı Mevlânâ.’
Cahit Irgat’ın ‘Ortalık’ kitabını da Adalet Cimcoz’un Maya Galerisi’nde imzalatmıştım.
Taksim’deki Edebiyatçılar Derneği’nin düzenlediği imza gününde Abdülhak Şinasi Hisar kitabını, ‘Muharririn hatırası’ diye imzalamıştı.
Ahmet Muhip Dıranas da Ümit Yaşar Oğuzcan’ın yönettiği İş Bankası Yayınları tarafından yayımlanan kitabının toplantısı için İstanbul’a gelmişti. Bana ‘İnce bir muhabbetle’ diye imzalamıştı kitabını.
Özellikle bir edebiyatçının diğer bir edebiyatçıya imzaladığı kitapların, edebiyat tarihi açısından da önemli olduğunu düşünürüm. Aralarındaki dostluğu, samimiyeti gösterir. Bu yüzden sahafların ve imzalı kitap koleksiyonerlerinin gözdeleridir.

İşte birkaç örnek:
* Edip Cansever’den Mücap Ofluoğlu’na.
* Abdülbaki Gölpınarlı’dan Nizameddin Nazif’e:
“Cici kardeşim Nizameddin Nazif’e.” Baki Hoca’nın imzaladığı kitap: ‘Divan Edebiyatı Beyanındadır.’
* Sait Maden’den Fethi Naci’ye:
“İşte geldik gidiyoruz
Şen olasın şiir mülkü
Bak çıkardım üzerimden
Bana giydirdiğin kürkü.”
* Leylâ Erbil’den Selâhattin Hilâv’a ‘Cüce’ kitabı için:
“Sevgili Selâhattin’e,
Kadim dostundan samimi cümlelerle, selâmlar, özlemler.”
* Naim Tirali’den Fethi Naci’ye:
“Çok sevdiğim kardeşim Naci Kalpakçıoğlu’na muhabbetle.” İmzaladığı kitap: ‘Yirmibeş Kuruşa Amerika’.

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#Sahaf#Edip Cansever#Abdülbaki Gölpınarlı

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