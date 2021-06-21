Rus öncüler Mardin’de

Çarlık Rusyasından Sovyetler Birliği’ne geçiş sürecinde Rus topraklarında doğan ve dünyaya yeni bir bakış açısı sunan ‘avangard’ (öncü) sanat akımı, Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde açılan sergiyle kentin tarihi atmosferiyle buluştu. Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi - Costakis Koleksiyonu’ndan eserlerle gerçekleştirilen sergi, Rus Avangardı’nın sanat tarihindeki zengin yerine odaklanıyor. Müzenin Dilek Sabancı Galerisi’nde Mardinlilerle buluşan ‘Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek. Rus Avangardı’ başlıklı sergide 20. yüzyılın başında sanatı hayatın her alanına yayma amacıyla çalışmalar gerçekleştiren Rus Avangardı; resim, tasarım, edebiyat, film ve tiyatro alanlarındaki zengin üretimleriyle temsil ediliyor. Sergi dönemin siyasi, sosyal ve teknolojik gelişmelerinin yanı sıra sanayileşmenin heyecanıyla yüzünü bilime dönen ve dünyanın da sınırlarını aşarak düşlerini uzaya taşıyan avangard sanatçıların ilerlemeye duydukları inancı anımsatıyor.

ÜNLÜ SANATÇILARIN ESERLERİ VAR

Sergiye dahil edilen sanatçılar arasında, sanat tarihinin ikonik eserlerinden ‘Siyah Kare’nin yaratıcısı Kazimir Malevich, sanatla üretim arasındaki sınırları belirsizleştirerek sanatsal kuramda yeni bir dönemin öncüsü olan Vladimir Tatlin, fotoğraf, resim, heykel ve grafik sanatının cesur öncüsü Alexander Rodchenko dahil olmak üzere birçok önemli isim bulunuyor. Sergide dönemin kadın sanatçı yoğunluğunu temsil eden isimlerden, çalışmalarında metinle resim arasındaki etkileşimi temel alan Olga Rozanova ve tasarladığı oyun dekorlarıyla tiyatro dilinin dönüşümüne katkıda bulunan Lyubov Popova da yer alıyor.

TİYATRO GÖSTERİLERİ YAPILIYOR

Sergiyle paralel olarak yazar, çevirmen ve eleştirmen Doç. Dr. Emre Koyuncuoğlu’nun genel sanat yönetmenliğinde bir performans serisi gerçekleşiyor. Mardin ve Diyarbakır tiyatrolarından oyuncuların rol aldığı temsillerde seyirci avangard tiyatro örnekleriye ücretsiz olarak buluşacak. Sergi salıdan cumartesiye 08.30–17.30 arasında Sakıp Sabancı Kent Müzesi - Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.