Resim yarışması başvuruları başladı

Pınar firması tarafından çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmanın teması, ‘Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum’ olarak belirlendi. Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya ve Azerbaycan'da yaşayan 6-14 yaşındaki çocuklar, yaptıkları resimleri www.pinar.com.tr web sitesinden yükleyerek ve kargo yoluyla göndererek, yarışmaya katılabilecek.