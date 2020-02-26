Photo Ark ilk kez Türkiye'de

Photo Ark, Samsung The Frame katkılarıyla medya mensupları ve özel davetlilerin katılımıyla 25 Şubat'ta sergi alanında düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Vahşi hayatı ve yaşam alanlarını etkileyen konulara dair farkındalık artırmayı hedefleyen Photo Ark, National Geographic fotoğrafçısı Joel Sartore imzasıyla gelecek nesillere dünya üzerinde yaşayan türlerle ilgili en dikkat çekici fotoğrafları Türkiye'deki hayvanseverler, doğa ve fotoğraf tutkunlarıyla buluşturuyor. Sıraevler No: 55 Akaretler’de açılan sergi, 15 Nisan'a kadar ziyaretçileriyle buluşacak.