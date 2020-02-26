MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerPhoto Ark ilk kez Türkiye'de
GeriKitap Sanat Photo Ark ilk kez Türkiye'de
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Haber Giriş: 26.02.2020 - 13:03,Son Güncelleme:/

Photo Ark ilk kez Türkiye'de

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Photo Ark ilk kez Türkiye'de
Abone Olgoogle-news

National Geographic sergisi Photo Ark, Samsung The Frame katkılarıyla kapılarını açtı.

Photo Ark, Samsung The Frame katkılarıyla medya mensupları ve özel davetlilerin katılımıyla 25 Şubat'ta sergi alanında düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Vahşi hayatı ve yaşam alanlarını etkileyen konulara dair farkındalık artırmayı hedefleyen Photo Ark, National Geographic fotoğrafçısı Joel Sartore imzasıyla gelecek nesillere dünya üzerinde yaşayan türlerle ilgili en dikkat çekici fotoğrafları Türkiye'deki hayvanseverler, doğa ve fotoğraf tutkunlarıyla buluşturuyor. Sıraevler No: 55 Akaretler’de açılan sergi, 15 Nisan'a kadar ziyaretçileriyle buluşacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle