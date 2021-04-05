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Kitap Sanat
Haber Giriş: 05.04.2021 - 12:14 | Son Güncelleme:

Pandemiyle ilgili her şey

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Pandemiyle ilgili her şey

Uluslararası çok satan ‘Ölmek ya da Ölmemek’ kitabıyla tanınan yazarı Dr. Michael Greger, ‘Pandemi / Salgında Hayatta Kalma Rehberi’nde tarihte görülmüş pek çok patojenin çıkış noktasını ve evrim süreçlerini değerlendirirken, pandemi sırasında kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için yapmamız gerekenleri yalın bir dille anlatıyor ve aynı zamanda insan nüfusunun daha da kötü felaketlerin olasılığını azaltmak için neleri düzeltmesi gerektiğini de ortaya koyuyor.

“Nasıl Kara Veba 14. yüzyılda Avrupa tarihinin yönünü değiştirdiyse bu pandemi de dünya tarihinin yönünü değiştirecektir!”
Uluslararası tanınmış bir uzman olan Dr. Michael Greger, Pandemi/Salgında Hayatta Kalma Rehberi’nde dünyanın gördüğü en ölümcül patojenlerin bazılarının kökenlerini araştırıyor. Geçmişten bugüne evrimlerinin izini süren Dr. Greger, bu patojenlerin nereden kaynaklandığını incelerken, ölümcül etkilerini büyük ve hatta küresel düzeylere taşıyan, önemli, insan rolüne dikkat çekiyor. Veremden kızamığa, kuş gribine ve HIV’den koronavirüse kadar bulaşıcı hastalıklar ortak bir hikâye paylaşıyor: Hayvan ve insan etkileşimi.
Dünya, yeni koronavirüsün yıkıcı etkisiyle boğuşurken Dr. Greger bir pandemi sırasında kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için yapmamız gerekenleri kitapta mümkün olduğunca yalın bir dille anlatıyor ve aynı zamanda insan nüfusunun daha da kötü felaketlerin olasılığını azaltmak için neleri düzeltmesi gerektiğini de ortaya koyuyor. Sorunun köklerine iniyor ve elbette sorular soruyor: Bu hastalıklar nasıl ortaya çıktı? Salgınlara neden olan virüslerin ortaya çıkmasını ilk etapta nasıl durdurabiliriz? Hastalıkların ülkelerimize, evlerimize ve bedenlerimize ölümcül saldırılarını durdurmak için ne yapabiliriz?
Geçmişte yaşanmış, şimdi yaşadığımız ve gelecekte de ne yazık ki yaşanacak pandemilere yol açan hastalıkların kökenini ve pandemilerle nasıl mücadele edeceğimizi anlatan güncel bir kitap. Bize sosyal mesafeli, maskeli, bol dezenfektanlı aylar yaşatan pandemiyle ilgili soruların cevaplarını kitapta bulabilirsiniz.

Pandemiyle ilgili her şeyPANDEMİ / SALGINDA HAYATTA KALMA REHBERİ
Dr. Michael Greger
Çeviren: Füsun Doruker
Altın Kitaplar, 2021
424 sayfa, 48 TL.

 

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