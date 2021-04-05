Pandemiyle ilgili her şey

“Nasıl Kara Veba 14. yüzyılda Avrupa tarihinin yönünü değiştirdiyse bu pandemi de dünya tarihinin yönünü değiştirecektir!”

Uluslararası tanınmış bir uzman olan Dr. Michael Greger, Pandemi/Salgında Hayatta Kalma Rehberi’nde dünyanın gördüğü en ölümcül patojenlerin bazılarının kökenlerini araştırıyor. Geçmişten bugüne evrimlerinin izini süren Dr. Greger, bu patojenlerin nereden kaynaklandığını incelerken, ölümcül etkilerini büyük ve hatta küresel düzeylere taşıyan, önemli, insan rolüne dikkat çekiyor. Veremden kızamığa, kuş gribine ve HIV’den koronavirüse kadar bulaşıcı hastalıklar ortak bir hikâye paylaşıyor: Hayvan ve insan etkileşimi.

Dünya, yeni koronavirüsün yıkıcı etkisiyle boğuşurken Dr. Greger bir pandemi sırasında kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için yapmamız gerekenleri kitapta mümkün olduğunca yalın bir dille anlatıyor ve aynı zamanda insan nüfusunun daha da kötü felaketlerin olasılığını azaltmak için neleri düzeltmesi gerektiğini de ortaya koyuyor. Sorunun köklerine iniyor ve elbette sorular soruyor: Bu hastalıklar nasıl ortaya çıktı? Salgınlara neden olan virüslerin ortaya çıkmasını ilk etapta nasıl durdurabiliriz? Hastalıkların ülkelerimize, evlerimize ve bedenlerimize ölümcül saldırılarını durdurmak için ne yapabiliriz?

Geçmişte yaşanmış, şimdi yaşadığımız ve gelecekte de ne yazık ki yaşanacak pandemilere yol açan hastalıkların kökenini ve pandemilerle nasıl mücadele edeceğimizi anlatan güncel bir kitap. Bize sosyal mesafeli, maskeli, bol dezenfektanlı aylar yaşatan pandemiyle ilgili soruların cevaplarını kitapta bulabilirsiniz.

PANDEMİ / SALGINDA HAYATTA KALMA REHBERİ

Dr. Michael Greger

Çeviren: Füsun Doruker

Altın Kitaplar, 2021

424 sayfa, 48 TL.