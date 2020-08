Pandemide ilk canlı klasik müzik konseri

Klasik müzik dünyasının yıldız isimlerinden, 24 yaşındaki İzlandalı piyanist Vikingur Olafsson'un solist olarak sahne aldığı konserde Patrick Hahn yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası seyirciyle canlı olarak buluştu.

Olafsson ve orkestra Mozart'ın piyano konçertoları 'No. 23 La Majör, K. 488'i ve 'No. 23 in A Major, K. 488'i ile Franz Schubert'in 'Senfoni No. 5 Si bemol Majör, D. 485' ve 'Senfoni No. 5 in B-flat Major, D. 485' eserlerini seslendirdi.







Pandemi sürecinin başından beri düzenlenen ilk klasik müzik konseri olan etkinlik, Covid19 önlemleriyle düzenlendi. İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya, pandeminin ortaya çıkışıyla hazırlıklarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldıklarını belirterek, “Salgından ötürü pek çok protokol yeniden düzenmek zorunda kaldı. Sosyal mesafe kuralları gereği, müzisyenlerin bir araya gelmeme durumlarından ötürü tüm dünyada performans sanatları belirli sınırlamalarla gerçekleşiyor” dedi. Festivaldeki 18 konserin izleyicisiz gerçekleşeceğini belirten Çakırkaya, “Bu konserlerin tamamının video kayıtları alınıyor. 18 Eylül’de de dijital festivalimizin içeriğini peyder pey erişime açmaya başlayacağız. Her gün bir konser kaydı erişime açılacak ve yaklaşık bir ay izlenebilecek. Bu anlamda festivale katılmak için İstanbul’da fiziki olarak bulunma zorunluluğunuz ortadan kalmış oluyor ve dünyanın her yerinden katılabiliyorsunuz” diye konuştu. Konserlerin erişilebilir fiyat üzerinden izleyiciye sunulacağının altını çizen Çakırkaya, programda pek çok ücretsiz etkinliğin de olacağını ekledi.



FESTİVAL 5 EKİM'E DEK SÜRECEK

Dünyanın dört bir yanındaki müzikseverlerle dijital ortamda buluşmaya hazırlanan festival, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Wiener Akademie, Bilkent Senfoni Orkestrası, Kheops Ensemble, Philharmonix, Beethoven Trio Berlin, Borusan Quartet ve Semplice Quartet’in de aralarında bulunduğu topluluklar ile Thomas Hampson, Bülent Evcil, Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Gökhan Aybulus, Ezgi Karakaya’yı ağırlayacak.

Konser çekimleri, İstanbul’da Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı, Hıdiv Kasrı, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Harbiye Saint Esprit Katedrali, Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda yapılacak. Konserlerin bir bölümü ise Belçika, Almanya, Avusturya ve Hollanda’nın çeşitli şehirlerinde kaydedilecek.

'Beethoven’ın Aydınlık Dünyası' temasıyla 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılını kutlayan festival, 5 Ekim’e kadar devam edecek.