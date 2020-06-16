Özel müzeler açılıyor

COVID-19 salgını sebebiyle yaklaşık üç aydır kapalı olan sanat müzeleri İstanbul Modern, Sabancı, Pera ve Arter bugün itibariyle ‘kontrollü’ bir şekilde yeniden açılıyor. Gerekli hijyen önlemlerinin alındığını duyuran müzeler, maskeli şekilde gezilebilecek.

MASKE ZORUNLU

Daimi koleksiyon sergisinin yanı sıra Uluslararası Misafir Sanatçı Programı çerçevesinde dünyanın farklı coğrafyalarından 10 sanatçının İstanbul’daki zanaatkârlarla birlikte üretimlerinin yer aldığı ‘Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar’ ile Nobelli yazarların fotoğrafçısı olarak anılan ‘Lütfi Özkök: Portreler’ adlı sergilere ev sahipliği yapan İstanbul Modern, düzenli olarak profesyonel ekiplerin desteğiyle özel kimyasallar kullanılarak dezenfekte ediliyor. Her katta el dezenfektanı bulunuyor. Müzeyi gezmek için maske takmak zorunlu. Ayrıca girişte temassız cihazla her ziyaretçinin vücut ısısı ölçülüyor. Müze, gişeden alınabilecek biletin yanı sıra internet üzerinden rezervasyon yaptırılarak da ziyaret edilebilecek.

SINIRLI ZİYARETÇİ ALINACAK

Dolapdere’deki yeni binasına taşınan Arter, pazartesi hariç her gün 11.00–17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Ziyaretçilerini sosyal mesafe kuralları doğrultusunda kısıtlı kapasiteyle ve maskeyle kabul edecek. Girişte ateş ölçer uygulamasının yapılacağı binanın yanı sıra ücretsiz Arter servisleri de düzenli olarak dezenfekte edilerek hizmet verecek. Arter’de Cevdet Erek’in ‘Bergama Stereotip’, Nevin Aladağ’ın ‘İzler’, Emre Baykal ve Eda Berkmen küratörlüğünde Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan ‘Saat Kaç?’, küratörlüğünü Selen Ansen’in yaptığı ‘Kelimeler Pek Gereksiz’, Türkiye’de güncel sanatın öncü isimlerinden Altan Gürman retrospektifi ile Ayşe Erkmen’in ‘Beyazımtırak’ sergisi görülebilir.

KALICI KOLEKSİYON GEZİLECEK

Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 arası açık olacak Sakıp Sabancı Müzesi’nde Atlı Köşk’te bulunan Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu, Resim Koleksiyonu, Mobilya ve Dekoratif Eserler Koleksiyonu ile ‘Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey’ sergisi ziyaret edilebilir. Müzenin galeri bölümünde yer alan ‘Akış/Flux: Marina Abramović + MAI’ sergisi ise sonbaharda yeniden ziyarete açılacak.

Pera Müzesi’nde de ilk etapta Oryantalist Resim, Kütahya Çini ve Seramikleri, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyon sergilerini ziyaretçilerle buluşturacak. Hijyen ve sosyal mesafe tedbirleri doğrultusunda sergi salonları sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edecek. Müze salıdan cumartesiye 11.00 – 18.00, pazarları ise 12.00 - 18.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek.