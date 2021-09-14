Öykü kitabı albüme dönüştü

Dr. Evrim Şencan Gürtunca tarafından yazılan ve 2019 yılında Kuzey Işığı Yayınları tarafından yayımlanan ‘Siyah Giyen Kadınlar’ adlı öykü kitabındaki kadın öyküleri, Toygar Şenelmiş tarafından bestelendi ve seslendirildi. Şenelmiş’in ilk profesyonel çalışması olan ‘Siyah Giyen Kadınlar/Işık adlı albümde ‘Işık’, ‘Latife’ ve ‘Leylâ’ adlı şarkılar yer alıyor. Şarkıların aranjesi ve ‘Latife’ adlı şarkıya çekilen klibin yönetmenliği Doğan Umut tarafından yapıldı.

Doğan Umut Music Company etiketiyle piyasaya sürülen şarkılar dijital platformlarda da yer alıyor. Yakın zamanda ‘Latife’nin akustik versiyonu ile ‘Ekin’ de yayında olacak.

Albümdeki şarkılar Dr. Evrim Şencan Gürtunca’nın kaleminden dökülen öykülere bağlı kalınarak yaşanmış ve yaşanması muhtemel hikâyeler üzerine kurgulandı. ‘Latife’ye, öykünün geçtiği mekân olan Ulucanlar Cezaevinde klip çekildi.

Dr. Evrim Şencan Gürtunca ve Toygar Şenelmiş’in edebiyat ve müzik sanatını birleştirme fikri, toplumda kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, müzik ile edebiyatın bütünlüğü ile kişisel gelişeme katkı sağlamak üzerine çıktı.