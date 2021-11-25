Orhan Veli kız kardeşi ‘fırfırım’la yan yana...

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14 Kasım 1950’de henüz 36 yaşındayken kaybettiğimiz şair Orhan Veli ve Adnan Veli’nin kız kardeşi olan Füruzan Yolyapan 1924 yılında dünyaya geldi. Ailenin Beykoz’daki evlerinde büyüdü. Öğretmenlik ve bankacılık yapan Füruzan Yolyapan’ın bir oğlu bulunuyor.14 Kasım 1950’de henüz 36 yaşındayken kaybettiğimiz şair Orhan Veli ve Adnan Veli’nin kız kardeşi olan Füruzan Yolyapan 1924 yılında dünyaya geldi. Ailenin Beykoz’daki evlerinde büyüdü. Öğretmenlik ve bankacılık yapan Füruzan Yolyapan’ın bir oğlu bulunuyor.

DÜNYAM SÖNDÜ

Füruzan Yolyapan, gazeteci Seray Şahinler’in ‘Ağabeyim Orhan Veli’ kitabında “Aramızda 10 yaş vardı. Onu kaybettiğimde dünyam söndü. İyi bir insan olmamı ve kişiliğimi ona borçluyum. Bana ‘Fırfırım’ derdi” demişti.

AŞİYAN VASİYETİ

Yazar Haluk Oral’ın ‘Bir roman Kahramanı Gibi: Orhan Veli’ kitabında da Yolyapan, annesi, babası ve diğer ağabeyinin de Aşiyan Mezarlığı’nda, Orhan Veli’nin yanına gömüldüklerini anlatmış ve kendisinin de oraya gömülmek istediğini belirtmişti.