Orhan Çelik’in şapkaları…

Çağdaş Türk resminin genç isimlerinden Orhan Çelik’in ‘Şapka Devrimi’ adlı ilk kişisel sergisi Beyoğlu’ndaki Gama Gallery’de sürüyor. Sanatçının son iki yılda üretmiş olduğu eserleri içeren sergide, ‘Şapka Devrimi’nden hareketle şapkaları resmediyor. Sanatçı resimlerinde farklı elemanları kullanarak espas oluşturmaya çalışırken, robotik yaşama da kendine has figürleriyle gönderme yaparak günümüz çağdaşları arasında yer alıyor.

Orhan Çelik’in ‘Şapka Devrimi’ koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran’a kadar Gama Gallery’de görülebilir.









