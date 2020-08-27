Odunpazarı Modern Müze'de terasta ücretsiz film akşamları

Eskişehir’deki Odunpazarı Modern Müze, sinema severleri terasta gerçekleşecek film akşamlarına bekliyor. Eyül ayı boyunca OMM ve Goethe-Institut İstanbul iş birliğiyle düzenlenecek olan ‘Açık Havada OMM Sinema’ başlıklı film gösterimlerinin seçkisi ‘Hayat’ temasıyla oluşturuldu. Seçki, izleyicileri 1960’larda Almanya’ya işçi olarak giden Hüseyin’in hayatından Almanya’nın en katı ıslahevine; Kenya’nın küçük bir köyünden ekonomik sıkıntılar yaşayan Thomas’ın bir Türk göçmeniyle ilişkisine doğru yolculuğa çıkartarak farklı hayatların kapısını çalıyor.

‘Açık Havada OMM Sinema’ eylül ayı boyunca her perşembe saat 20.00’de seyirciyle buluşacak.

Ücretsiz gerçekleşecek ‘Açık Havada OMM Sinema’ film gösterimleri, OMM’un Covid-19 nedeniyle aldığı tedbirler kapsamında maske ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşecek. OMM’un güvenli müze deneyimi için aldığı sağlık önlemleri omm.art adresinden görülebilir

Gösterimlere 0222 220 06 46 numaralı telefondan ücretsiz kayıt yaptırabilirsiniz.

AÇIK HAVADA OMM SİNEMA PROGRAM

3 Eylül Perşembe, 20:00

Willkommen in Deutschland (Almanya’ya Hoş Geldiniz)

‘Açık Havada OMM Sinema’ gösterimlerine 3 Eylül Perşembe günü yönetmenliğini Yasemin Şamdereli’nin yaptığı 2010 yapımı Willkommen in Deutschland (Almanya’ya Hoş Geldiniz) filmi ile başlıyor. Film, işçi olarak Almanya’ya göç eden bir milyon birinci kişi olan ve yanına Türkiye’deki ailesini alan Hüseyin Yılmaz’ın göçmen olarak yaşadığı kimlik bunalımı, asimile olma, entegrasyon ve uyum sorunlarını mizahi bir dille beyazperdeye taşıyor. Başrollerinde Fahri Yardım, Lilay Huser ve Vedat Erincin’in olduğu film 2011 yılında Alman Film Ödülleri’nde En İyi Senaryo ve En İyi Film kategorisinde Gümüş ödüllerini kazandı.

10 Eylül Perşembe, 20:00

Freistatt (Mabed)

Yönetmen ve senarist koltuğunda Marc Brummund’ın oturduğu 2015 yapımı Freistatt (Mabed), Almanya’nın en sert ıslahevinde geçiyor. Film, 1968 yılında işlediği bir suç yüzünden terbiye edilmek üzere yollandığı ıslahevinde, Wolfgang’ın içinde bulunduğu ağır koşulları ve eve dönme umudunu konu alıyor. Başrollerinde Alexander Held, Katharina Lorenz, Louis Hoffman ve Max Riemelt’in olduğu filmin Filmfestival Max Ophüls Preis 2015’ten aldığı Genç Jüri ve İzleyici ödülleri bulunuyor.

17 Eylül Perşembe, 20:00

Supa Modo

Almanya-Kenya kolektifi One Fine Day Film bünyesindeki bir masterclass çalışmasının ortak yapımı olan ve yönetmenliğini Likarion Wainaina’nın üstlendiği 2018 yapımı Supa Modo, küçük bir köyde yaşayan ve ölümcül bir hastalıkla savaşan 9 yaşındaki Jo’nun hayata süper kahraman olma hayaliyle bağlanmasını ve köyüne ilham olarak köy halkının Jo’nun hayalini gerçekleştirmek için çizdikleri planları konu alıyor. Oyuncuları arasında Nyawara Ndambia, Stycie Waweru ve Johnson Gitau Chege’in olduğu filmin aynı zamanda 2018 Cape Town Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ve 2018 Goethe-Institut / Schlingel Uluslararası Film Festivali’nde Çocuk ve Gençlik Film Ödülü dahil olmak üzere 40’ın üzerinde farklı kategorilerde ödülleri bulunuyor.

24 Eylül Perşembe, 20:00

Jerichow

Christian Petzold’un yönetmenliğini üstlendiği Jerichow, Afganistan’da askerlik görevinden ayrılan Thomas’ın annesinin ölümünün ardından Jerichow köyündeki evine yerleşmesini, yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve iş arama döneminde şans eseri hayatını kurtardığı Türk göçmeni Ali’yle büyük ölçüde değişen hayat hikâyesini konu alıyor.

Başrollerinde Benno Fürmann, Hilmi Sözer ve Nina Hoss’un yer aldığı 2008 yapımı film, 2009 Alman Film Eleştirmenleri Derneği’nin verdiği En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerine sahip.