Nysa ve Teos kazıları sürüyor

Sütunlu Cadde, Nysa Antik Kenti

Roma döneminin mimari, şehir planlaması ve mühendisliğinin en etkileyici örneklerinden biri olan eğitim ve kültür kenti Nysa’daki kazılardaki çalışmalar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında yürütülüyor. Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki antik kentteki çalışmalara Türkiye İş Bankası geçen yıldan beri destek veriyor. Çalışmalar, arkeolog, sanat tarihçisi, numismat, epigraf, mimar, konservatör, restoratör, antropolog, arkeometrist, jeofizik uzmanlarından ve öğrencilerden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor. M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen Nysa’da kazı çalışmalarının odaklandığı Sütunlu Cadde’de M.S. 2. yüzyıla tarihlendirilen bir çeşme yapısı bulundu. Kentte yürütülen faaliyetler kapsamında Sütunlu Cadde kazılarının yanı sıra belgeleme, koruma, onarım, restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tiyatro sahne binasının birinci katının ayağa kaldırılması için başlatılan restorasyon çalışmaları ise devam ediyor. Anıtsal zeytin ağaçlarına ev sahipliği yapan Nysa, aynı zamanda engelli dostu parkurlarıyla kentin önemli yapılarına erişim imkânı sağlıyor.

Kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, “Kazılarımız pandemi nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda daha küçük bir ekiple temmuz başından bu yana sürüyor. 2013 yılında keşfedilen Sütunlu Cadde ile meclisle agora arasından gelen caddenin kavşak noktasındaki kazı çalışmalarında bu yaz anıtsal bir çeşme yapısı tespit ettik. Yaklaşık 14 metre ön cephe genişliği olan ve havuz derinliği 2,5 metreye ulaşan, Roma döneminde insanların serinlediği anıtsal çeşme M.S. 2. yüzyıla tarihlendiriliyor. Araştırmalarımıza devam ediyoruz. Kazı çalışmaları sonucunda anıtsal çeşmenin geneline dair önemli bilgilere ulaşabileceğiz” dedi.



Dionysos Tapınağı, Teos Antik Kenti



ODAKTA DIONYSOS TAPINAĞI VAR

Türkiye’nin ilk sakin şehri Seferihisar’a 8 kilometre uzaklıkta yer alan Teos Antik Kenti’ndeki arkeolojik kazılara ise Türkiye İş Bankası 2018 yılından beri destek veriyor. Türk bilim insanlarının 1960’lı yıllardaki ilk araştırma ve kazı faaliyetlerinden sonra, 2010 yılında yeniden başlayan kazı ve restorasyon çalışmaları Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Musa Kadıoğlu başkanlığında yürütülüyor. Çalışmalar epigraf, seramik, sikke uzmanları ile arkeologlar, restorasyon, konservasyon uzmanları, mimarlar ve biyologlardan oluşan bir ekiple devam ediyor. 3 bin yıllık bir uygarlık mirasına ev sahipliği yapan Teos Antik Kenti’nde Anadolu’daki en büyük Dionysos Tapınağı’nın yanı sıra; Helenistik ve Roma dönemi kalıntıları, akropol, antik tiyatro, sarnıç, antik liman ve Dionysos Sanatçılar Birliği yer alıyor. Mimarı Prieneli Hermogenes olan Dionysos Tapınağı’nda süren çalışmalarla yapının tamamen gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Teos, tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Bölgenin biyolojik çeşitliliğini merak eden doğa gözlemcileri için kentin arkeolojik levhalarının arka yüzünde kent florasına ve faunasına dair bilgilere ulaşılabiliyor. Bugüne kadar 350’den fazla bitki türünün tespit edildiği antik kentte bin yaşını aşmış anıtsal zeytin ağaçları bulunuyor.

Teos’ta yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Teos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Musa Kadıoğlu, “Bu tapınak Helenistik Dönem’den günümüze ulaşan önemli yapılardan biri. Türkiye’deki en büyük Dionysos Tapınağı olması nedeniyle burada amacımız Romalı mimar ve mühendis Vitruvius’un, yapının mimarı olan Hermogenes hakkında söylediklerini teyit edebilmek, Hermogenes’in teoremlerinin ne kadar doğru olduğunu ve günümüze ulaştığını ortaya çıkarabilmektir. Pandemi sebebiyle daha küçük bir ekiple sürdürdüğümüz kazı çalışmalarımız kapsamında antik tiyatro ve meclis binasında da araştırmalarımıza devam ediyoruz” dedi.