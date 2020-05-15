Orhan Kemal Roman Armağanı Ayhan Geçgin'in...

Ayhan Geçgin

Seksen iki eserin değerlendirildiği Orhan Kemal Roman Armağanı’nın bu seneki sahibi 'Bir Dava' adlı romanıyla Ayhan Geçgin oldu. Erendiz Atasü, Ataol Behramoğlu, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Adnan Özyalçıner, Tahir Şilkan ve Nazım K. Öğütçü’den oluşan Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu salgın nedeniyle bu sene yazılı olarak bildirdikleri tercihleri neticesinde 2020 yılı 49. Orhan Kemal Roman Armağanı’nı Metis Yayınları tarafından yayımlanan, Ayhan Geçgin'in kaleme aldığı 'Bir Dava' adlı romana verme kararı aldı.







Seçiciler Kurulu romanı, Türkiye’de derin işleyişe sahip hukuksuzluk, keyfilik, belirsizlik ve öngörülemezlik olgularını çok yerinde karakterlerle son derece güçlü bir olay örgüsü, anlatım, dil ve roman tekniğiyle birleştirmesi, Türkiye’nin yakın tarihindeki yargılamaların ve hukuksuzluk örneklerinin, bunun sürdürülmesi ve yeniden üretilmesi için bir zamanlar bütün gücüyle çalışan kudretli güçlerin ve ülkede yaşanan bütün hukuksuzluk ve adaletsizliklere karşı bürokratik/sınıfsal bağışıklığının nasıl ters yüz olduğunu çok güçlü olay ve diyaloglarla anlatması, Orhan Kemal’in gerçekçiliğine hem karakterler, hem olay örgüsü ve hem de toplumsal meseleler açısından yakın durması nedeniyle 2020 yılı, 49.Orhan Kemal Roman Armağanı’na değer gördüklerini açıkladı.

Ödülün yazara, ileri bir tarihte verilmesi planlanıyor.