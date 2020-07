Nemrut’un Tanrıları için özel fırsat

Ertuğ & Kocabıyık Yayınları, bugüne kadar sanatseverlere ulaştırdığı birbirinden değerli kitaplarla sanat yayıncılığı alanında ayrı bir yere sahip. Özellikle kültür hazinelerine odaklanan yayıncılık anlayışıyla, dünyanın gözbebeği olan tarihi mekânları mükemmel bir görsel ve metinsel zenginlikle okurlarına ulaştıran Ertuğ & Kocabıyık Yayınları, her ay belirlediği bir kitabı %30 indirimle okurla buluşturuyor. Ahmet Ertuğ’un etkileyici perspektifiyle sunduğu görseller, saygın akademisyenlerin metinleri, büyük bir titizlikle seçilen özel cildi, kâğıdı ve mürekkebiyle kütüphanelerin en değerli köşesinde her daim yaşayan kitaplar, hem özel koleksiyoncular hem de sanat severlere hitap ediyor.

Temmuz ayının indirimli kitabı 'Gods of Nemrud', Ahmet Ertuğ'un etkileyici panaromik Nemrut fotoğraflarına R.R.R. Smith'in Kommagene Krallığı'yla ilgili akademik metni eşlik ediyor. Milattan önce 1. yüzyıldan bugüne kalan ve son derece zengin arkeolojik bir malzeme sunan Nemrut, antik dönemde din ve sanata ilgili çalışmalar için anıtsal heykelleri, büstleri, rölyefleri ve yazıtlarıyla son derece değerli veriler sağlıyor. Doğu ile Batı'nın arasında bir köprünün üstüne kurulmuş antik bir dünyanın pek bilinmedik yüzüyle tanıştırıyor okuru.

Kommagene Krallığı’nın MÖ 1. yüzyıl döneminden son derece zengin bir arkeolojik malzeme günümüze ulaşabildi. Anıtlar hem sayıca hayli fazla hem de tarihlenip tanımlanmış olmaları itibarıyla büyük önem taşırlar. Kommagene Kralı I. Antichos (MÖ 69–36 civarı) dönemi, Suriye ile Doğu Anadolu’da Helenistik monarşinin sonlarına ve Roma hükümranlığının başlangıcına denk gelir. R.R.R. Smith’in yazdığı akademik metin Antiochos’un krallığının coğrafi ve siyasi tarihini aydınlatırken, yazıtlardan öğrenilebildiği kadarıyla tapınakları ve inançlarını da irdeliyor. Ahmet Ertuğ’un çok özel fotoğrafları Nemrut Dağı ve Arsameia’nın en iyi korunmuş heykellerini tüm güzelliğiyle gözler önüne sererken, bu sıradışı anıtların özgün karakteri ve yarattığı etkiyi yeni bir bakışla ele alıyor.

Antiochos’un krallığı Fırat tarafında Zeugma’ya kadar uzanıyordu ve bu zengin Roma sınır kentinin izleyen dönem tarihi ve arkeolojisi de kitapta yer alıyor. 1990’lardaki kurtarma kazılarında Zeugma’daki evlerde ortaya çıkarılan inanılmaz güzellikteki büyük mozaikler, mitoloji, alegori, fantastik deniz öykülerinin tasvirleriyle Helenistik yer mozaikleri geleneğini sürdürüyor ve geç Helenistik dönem ile geç Antik dönem arasında MS 2. yüzyılın mozaik resimlerindeki eksik halkayı tamamlıyor.

