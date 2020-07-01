Nâzım Hikmet’in beş yeni şiiri bulundu

Yapı Kredi Yayınları editörlerinin TÜSTAV Komintern Arşivi’ndeki çalışmaları sırasında bulunan ‘İstanbul’da 1 Mayıs’, ‘Beyanname’, ‘Gecenin Penceresinde’, ‘İtiraf’ ve ‘Hayatımız Yirmi İki Kelimede’ adlı şiirler, arşivin 1925 tarihli belgeleri arasında bulundu. Nâzım Hikmet’e ait olmayan bir el yazısıyla, aynı bloktan koparılmış kareli sayfalara yazılan şiirler 1’den 6’ya kadar numaralandırılmış.