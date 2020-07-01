Nâzım Hikmet’in beş yeni şiiri bulundu
Yapı Kredi Yayınları’nın iki aylık edebiyat dergisi kitap-lık’ın Temmuz – Ağustos sayısında Nâzım Hikmet’in şu ana kadar hiçbir yerde yayımlanmayan beş şiirine yer verildi.
Yapı Kredi Yayınları editörlerinin TÜSTAV Komintern Arşivi’ndeki çalışmaları sırasında bulunan ‘İstanbul’da 1 Mayıs’, ‘Beyanname’, ‘Gecenin Penceresinde’, ‘İtiraf’ ve ‘Hayatımız Yirmi İki Kelimede’ adlı şiirler, arşivin 1925 tarihli belgeleri arasında bulundu. Nâzım Hikmet’e ait olmayan bir el yazısıyla, aynı bloktan koparılmış kareli sayfalara yazılan şiirler 1’den 6’ya kadar numaralandırılmış.
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