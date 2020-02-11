Murat Gülsoy’un romanı sahnede

DasDas, şubat ayında yeni oyunu ‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’in prömiyerine ev sahipliği yapacak. 14 Şubat Cuma akşamı ilk kez izleyicisi ile buluşacak oyunda kendini bilmek ve bulmak arasındaki kayboluş hikayesi Mirat’ın ağzından anlatılıyor. Murat Gülsoy’un aynı adlı romanından uyarlanan oyunun yönetmenliğini Nagihan Gürkan üstlenirken, oyunda Ceren Boz, Ozan Erdönmez, Sabahattin Yakut ve Nihan Işık sahne alıyor.