MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMurat Gülsoy’un romanı sahnede
GeriKitap Sanat Murat Gülsoy’un romanı sahnede
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Haber Giriş: 11.02.2020 - 12:45,Son Güncelleme:/

Murat Gülsoy’un romanı sahnede

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Murat Gülsoy’un romanı sahnede

Murat Gülsoy’un aynı adlı romanından sahneye uyarlanan ‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’, tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Oyunun prömiyeri 14 Şubat Cuma akşamı DasDas’ta gerçekleşecek.

DasDas, şubat ayında yeni oyunu ‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’in prömiyerine ev sahipliği yapacak. 14 Şubat Cuma akşamı ilk kez izleyicisi ile buluşacak oyunda kendini bilmek ve bulmak arasındaki kayboluş hikayesi Mirat’ın ağzından anlatılıyor. Murat Gülsoy’un aynı adlı romanından uyarlanan oyunun yönetmenliğini Nagihan Gürkan üstlenirken, oyunda Ceren Boz, Ozan Erdönmez, Sabahattin Yakut ve Nihan Işık sahne alıyor.

Murat Gülsoy’un romanı sahnede

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle