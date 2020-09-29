Mozaiğin devamı aranıyor

İstanbul’da 18. yüzyılda Zeytinburnu Askeri Hastanesi olarak inşa edilen tarihi bina, daha sonra subay çocukları için yurt, askerlik şubesi, tanzim satış yeri ve ardından 25 yıl Zeytinburnu Belediyesi başkanlık binası olarak hizmet etti. Belediye yeni binaya taşınınca da 3 yıl süren bir restorasyon süreci başladı. Restorasyon sırasında M.S. 5. yüzyıl olduğu sanılan Roma dönemi mozaiği bulundu. Mozaik camdan bir koruma altına alınarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ancak mozaik motiflerinden devamının bina dışında olabilme ihtimali yeni Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un dikkatini çekti. Kendisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda hem müsteşar hem de bakan yardımcısı olarak uzun süre görev yapmasının da etkisiyle mozaiğin eksik parçalarının peşine düştü. Mozaik motifleri duvarların altında kesiliyor ve devamının olma ihtimalini güçlü kılıyordu. Sur dışındaki ilk mozaik

İLKİNDEN DAHA BÜYÜK

İstanbul Arkeoloji Müzesi geçen yıl eylül ayında kurtarma kazılarına başladı. Yapılan ilk sondajda mozaik bulununca 110 metrekare alanda arkeolojik kazılara başlandı. Bina içerisinde yaklaşık 54 metrekare alanda bulunan mozaiğin devamı olan 90 metrekare büyüklüğündeki yeni mozaik ortaya çıkarıldı. Mozaiğin bir kısmında bozulmalar görüldüyse de bunların onarılabileceği uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Geçen hafta İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul raportörleri alana gelerek Kazı Rölöve Projesi’nin kontrolünü yaptılar. Şimdi kurulun kararı doğrultusunda yerinde koruma kararı çıkması halinde mozaik müzesi için düğmeye basılacak. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy şöyle konuştu:

‘BİNANIN KIYMETİ ARTTI’

“Geçen yıl açılan merkezimiz bundan sonra hayatını Kazlıçeşme Sanat adıyla sürdürecek. Zemin katında sanat galerisi, orta katta belediye meclisi salonu ve temsil makamları bulunmakta, üst kat sanat ihtisas kütüphanesi olarak hazırlanmaktadır. Roma dönemi mozaiği binanın değerini arttırmıştır. Devam eden kazı bitince burası aynı zamanda bir mozaik müzesi niteliği de taşıyacaktır. Binanın bahçesinde yeni mozaikler var mı diye araştırmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda mozaikle ilgili sempozyum yapacağız.”