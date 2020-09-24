Mimozalı Kadın Enli Yokuşu’nda

Beyoğlu Belediyesi tarafından cadde ve sokakların daha güzel görünmesi amacıyla başlatılan çalışmaların ilki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından hayata geçirildi. Projede çalışacak öğrenciler Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gülçin Aksoy ve Rektör Handan İnci tarafından belirlendi.

MERDİVENDE SELAMLAŞACAKLAR

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci projeyle ilgili olarak şunları söyledi: “Beyoğlu Belediyesi bu çalışma ile ilgili bize geldiğinde, Resim ve Heykel Müzesi’nin tam karşısında olan Enli Yokuşu’na yapılmasını arzuladık ve “Mimozalı Kadın”ın merdivene resmedilmesini teklif ettik. Şimdi merdivenlerden inip çıkanlar, yorgunluklarını “Mimozalı Kadın”la selamlaşarak giderecekler.”

YÜZLERCE ESER ARASINDAN SEÇİLDİ

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise “Rektörümüz Prof. Dr. Handan İnci ile birlikte yüzlerce resim arasından Osman Hamdi Bey’in “Mimozalı Kadın” eserinin çizilmesini kararlaştırdık. Öğrencilerimiz Furkan Akhan ve Kadir Çelik bir haftada projenin yüzde 60’ını tamamladı” dedi. Yıldız, “İlçemizdeki üniversitelerle işbirliği yaparak diğer merdivenlere de farklı eserler uygulayacağız” diye konuştu.

Tablo, yokuşun tam karşısındaki Resim ve Heykel Müzesi’nde sergileniyor.

Resim Bölümü öğrencileri Furkan Akhan ve Kadir Çelik, yokuşun tenha olduğu saatlerde çalıştılar.