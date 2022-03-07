Metal efsanesi Manowar geliyor

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40 yılı aşkın bir süredir heavy metal bayrağını en tepelerde taşıyan efsanevi grup Manowar, bir kez daha Türkiye’ye gelmeleri için çağrıda bulunan Türk “Manowarrior”ları cevapsız bırakmadı! Devasa sahne prodüksiyonu ve görsel şovlarıyla bugüne kadarki en büyük turneleri olan ‘Crushing The Enemies Of Metal Anniversary’ kapsamında bir kez daha KüçükÇiftlik Park’a gelmeye hazırlanan Manowar, 18 Haziran 2022 Cumartesi gecesi binlerce hayranına eşsiz bir metal deneyimi sunacak. Şarkıları, tutkuları ve hırslarıyla müzik dünyasına damga vuran grup, konserde ‘Battle Hymns’, ‘Into Glory Ride’, ‘Triumph Of Steel’, ‘Kings Of Metal’ ve ‘Warriors Of The World’ün de aralarında bulunduğu sekiz albümden seçilen bir set-list’le sahneye çıkacak.