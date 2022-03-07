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Metal efsanesi Manowar geliyor

#Manowar#Manowar İstanbul#Eric Adams
Metal efsanesi Manowar geliyor

Heavy metal tarihinin en büyük gruplarından Manowar, üç yıl aradan sonra yeniden Türkiye’ye geliyor! Sekiz albümden seçilen bir set-list’le sahneye çıktıkları, devasa prodüksiyonu ve görsel şovlarıyla bugüne kadarki en büyük turneleri olan ‘Crushing The Enemies Of Metal Anniversary’ kapsamında İstanbul’a gelecek Manowar, 18 Haziran gecesi KüçükÇiftlik Park’ta olacak.

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40 yılı aşkın bir süredir heavy metal bayrağını en tepelerde taşıyan efsanevi grup Manowar, bir kez daha Türkiye’ye gelmeleri için çağrıda bulunan Türk “Manowarrior”ları cevapsız bırakmadı! Devasa sahne prodüksiyonu ve görsel şovlarıyla bugüne kadarki en büyük turneleri olan ‘Crushing The Enemies Of Metal Anniversary’ kapsamında bir kez daha KüçükÇiftlik Park’a gelmeye hazırlanan Manowar, 18 Haziran 2022 Cumartesi gecesi binlerce hayranına eşsiz bir metal deneyimi sunacak. Şarkıları, tutkuları ve hırslarıyla müzik dünyasına damga vuran grup, konserde ‘Battle Hymns’, ‘Into Glory Ride’, ‘Triumph Of Steel’, ‘Kings Of Metal’ ve ‘Warriors Of The World’ün de aralarında bulunduğu sekiz albümden seçilen bir set-list’le sahneye çıkacak.

Metal efsanesi Manowar geliyor

1980’de kurulan, çıkardığı albümler ve klasikleşmiş onlarca şarkısıyla metal müziğin ilk akla gelen gruplardan biri olan Manowar; Eric Adams’ın benzersiz çığlıkları, Joey DeMaio’nun etkileyici basları ve sıra dışı sahne performanslarıyla adını metal tarihine yazdıran bir grup. Daha önce ülkemizde konserler veren ve her seferinde unutulmaz anılar bırakan Manowar’ın beyni Joey DeMaio, “Türkiye’ye bir kez daha geleceğimiz için çok heyecanlıyız” diyor ve ekliyor: “Türk Manowarrior’lar metal için yaşıyor. Tüm dünya biliyor ki Türkiye’deki konserlerimizde dev bir enerji patlaması yaşanıyor. Türkiye konserlerimizdeki enerji gerçekten nefes kesici.”
Yüzdeyüz Metal katkıları, URU ve Vera Müzik organizasyonuyla gerçekleşecek konserin biletleri Passo’da!

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#Manowar#Manowar İstanbul#Eric Adams

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