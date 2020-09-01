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Haber Giriş: 01.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Mesafeli’ Chill Out Festival

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‘Mesafeli’ Chill Out Festival
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Bu yıl 15’inci yaşını kutlayacak Chill-Out Festival, %100 Music sunumuyla 15. yılının buluşmasında 5 Eylül Cumartesi saat 12.00-22.00 arasında Garden Fiesta’da gerçekleşecek.

Sahne önüne kurulacak 2, 3 ve 4 kişilik box’larla sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak düzenlenen festivalde bu yıl sahne alacak isimler şöyle: Elektronik müzikteki ‘estetik anlayışını’ sorgulayan müzik oluşumu Oceanvs Orientalis; geleneksel Doğu kökenli enstrümanların kullanımını elektronik öğelerle birleştirerek bambaşka ufuklar aralayan BaBa ZuLa; oryantal, etnik ve ruhani sesleri görsellerle birleştiren Majnoon; Lounge FM ve Chill-Out Festival’in kurucusu Cantanca; küçük çaplı girişimlerle başlayan müzikal yolculuklarını geniş kapsamlı performanslar serisine çeviren Mousike ve topladığı ‘eski dünya’ tınılarını modern hayata uyarlayan Menachem 26.

Müzikseverlerin maskeleriyle katılacağı festivalin alanı ise düzenli olarak Sağlık Bakanlığı onaylı gümüş iyon teknolojisiyle dezenfekte edilecek.

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