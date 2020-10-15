Melek Kobra bu kez hayat hikâyesiyle Darülbedayi sahnesinde

Melek - İstanbul Şehir Tiyatroları

‘Melek’ aralarında ‘Ayşe Opereti’nin de bulunduğu pek çok ünlü operetin bestecisi Muhlis Sabahattin Ezgi’nin kızı, dönemin nadide kadın bestekârlarından Neveser Kökdeş’in yeğeni, ülkemizi temsil eden dünya güzeli Keriman Halis Ece’nin kuzini, dublaj kralı Ferdi Tayfur’un eşi, tiyatro tarihimizin değerli isimlerinden Gülriz Sururi’nin de annesi, Süreyya Opereti’nin primadonnası Suzan Lütfullah’ın en yakın arkadaşı Melek Kobra’nın hayatını tiyatro sahnesine taşıyor. 24 yıllık kısa yaşamında Sabahattin, Ezgi, Tayfur, Kobra olmak üzere dört farklı soyadı kullanan Melek, şimdi bir hastane odasına sığan hayatını Afife Jale, Cahide Sonku gibi kendisinin de aktristleri arasında yer aldığı Darülbedayi sahnesinden bizimle paylaşıyor.

YEŞİM KOÇAK ‘MELEK’ ROLÜNDE

2013’te Tiyatro Boyalıkuş yapımı olarak sahnelenen oyunun Şehir Tiyatroları yapımı olan yeni versiyonunda da Melek Kobra rolünde yine Yeşim Koçak rol alıyor. Rüstem Ertuğ Altınay’ın yazdığı ve Jale Karabekir’in yönettiği oyun ekim ayı boyunca Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izlenebilecek.