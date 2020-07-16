Masumiyet çağı âşıkları

Büyük bir aşk, kavuşulamayan sevgili ve duran hayatın hikâyesi Adnan Özer’in şiirle harmanladığı bir öyküyle karşımıza çıkıyor. Genç bir sosyalistin ilkgençlik yıllarından başlayarak tüm dengelerini değiştiren kıtalar arası yolculuğuna ve yıllar sonrasına akan bu roman, masumiyet çağı aşklarının son örneklerinden birini de usulca fısıldıyor. Özer, ‘Eskiden Gelecek Güzeldi’de aşina olduğumuz bu ‘kavuşamama’ hikâyesini özgün detaylarla taçlandırarak şiir tadında bir okuma zevki sunuyor.

Kitabın sayfaları ilerledikçe arkamıza yaslanıp ‘hayat, şimdiyi yaşarken aslında geleceğin hayali ve umuduyla anlam kazanıyor’ farkındalığıyla aydınlanıyoruz. Hem uzak hem de bir o kadar ‘göz açıp kapama’ yakınlığında olan gelecek, tüm ihtimalleriyle, belki’leriyle, pişmanlıklarıyla orada, bizi bekliyor. Belki de şimdiki anın tüm kerameti de budur, bekleyen bir geleceğin olması. İlkgençlik yıllarındaki bu ‘umutlu’ bekleyiş ve heyecan hali zaman geçtikçe yerini bir iç hesaplaşmaya bırakır. Özer, “Zamanın senin için ilerlediğini anladığında artık bir hikâyen olduğunu da anlamış olacaksın ve bu hikâye senin mutsuzluğun üzerine olacak” satırlarında gizlediği, biraz da ‘iç sıkıcı’ bu yüzleşmeyi kitap boyunca hissettirse de ‘Eskiden Gelecek Güzeldi’, dinledikten sonra evin yolunu karıştıracak türde bir hissi de beraberinde getiriyor. Sayfalar bir bir çevrilirken geriye “Benim hikâyem ne üstüne kurulu?” sorusu kalıyor.

Özer’in satırlarındaki genç âşığın, geleceğin umuduyla bugüne devam etmesini biraz da hayalperestliğine borçlu olduğunu anlıyoruz. Kazandığı ilk parayla kendisine bir atlas alıp gidemeyeceği diyarların hayalini kurması ya da severek izlediği korsan filmlerinde esas hoşuna giden şeylerin uzak memleketlere gitmek olması, geleceğin bilinmezliğinden cesaret alan bir cüret, bir hayalperestlik aslında. ‘Eskiden Gelecek Güzeldi’ biraz da bu cüretin, geleceği geçmişle tamamlama çabasının hikâyesi. Hatırlamanın, hayal kurmanın, hayallerin, duran hayatların ve pek tabii bu hayal ve ihtimaller arasındaki efsunlu hallerin...

Yaşamının eksik parçalarını gelecekle tamamlamaya çalışan bu adamın hikâyesi aradığını buldu mu yoksa eskinin güvenilir ve sıcak kollarına hasret mi kaldı sorusu kitap boyunca peşimizi bırakmıyor. ‘Eskiden Gelecek Güzeldi’, masum bir aşkın merkezde olduğu adeta geçmişe asılı kalan bir hayatın hikâyesi. Özer, hayat değiştiren bir Küba yolculuğunu şiirle harmanlayarak zevkli bir okuma deneyimi sunuyor.

ESKİDEN GELECEK GÜZELDİ

Adnan Özer

Doğan Kitap, 2020

124 sayfa, 24 TL.