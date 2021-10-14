Mahmut Fazıl Coşkun genç sinemacılarla bir araya geldi

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Sinema yazarı Tuba Deniz'in yönettiği "Mahmut Fazıl Coşkun ile Yönetmenlik Üzerine" başlıklı söyleşi, Akademi Beyoğlu'nda gerçekleştirildi.



Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması Genel Koordinatörü Aşkın Özcan, konuşmalar öncesinde festival programına ilişkin bilgi vererek, katılımcıları gösterimlere ve 21 Ekim'deki ödül törenine davet etti.



"UZAK İHTİMAL ÇOK ZOR ÇEKİLDİ"



Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, konuşmasına, eğitimini, yurt dışında bulunduğu süreci, yönetmenliğe başlama hikayesini ve çalışmalarını anlatarak başladı.



Coşkun, ilk filmi "Uzak İhtimal"in çok zor çekildiğini, önce prodüksiyon desteğine başvurduklarını, 3 haftada bitirmeyi planladıklarını fakat çekim takviminin uzadığını anlattı.



Filmin bütçesinin bulunması için özel bir süreç yaşanmadığını, ilk film için fon oluşturulmasının da kolay olmadığını ifade eden yönetmen, "Takvim uzayınca o para yetmedi, 3 hafta sonunda filmin çekimlerini durdurmak zorunda kaldım. Birtakım borçlar da kaldı. Ondan sonra da 2-3 ay bekledik. O sıralar tam o borcu karşılayan bir sponsorluk anlaşması yapıldı ve filmi o şekilde tamamladım." dedi.



"Yozgat Blues" filminde başrol oynaması için başka bir oyuncuyla uzun süre hazırlık yaptıklarını fakat daha sonra bu oyuncunun vazgeçtiğini belirten Coşkun, "Bu aslında büyük bir aksaklıktı. Çünkü filmin çekimlerinin başlamasına belki de bir ay vardı. Ben o sırada Ercan Kesal ile başka bir rol için konuşmuştum. Hemen o aklıma geldi, 'Bunu oynar mısın?' diye sordum. O da 'Oynarım' dedi. Fakat Kesal'ın saçı yok malum. O oyuncunun da saçı vardı, benim gözüm çok alışmıştı. Ben de bunu perukla yapayım dedim ve ondan sonra bunu senaryoya ekledim." ifadelerini kullandı.