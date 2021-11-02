Londra Filarmoni’den 'Haydar Haydar'

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Dünyanın en ünlü müzik topluluklarından Londra Filarmoni Orkestrası önceki gece, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 13 yıl sonra yeniden kapılarını açan Atatürk Kültür Merkezi’nde unutulmaz bir performans gerçekleştirdi. Konserde seslendirilen ilk eser ise Türk halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek’in ‘Haydar Haydar’ türküsünün senfonik yorumu oldu. Şef Robin Ticciatti yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası’nın Türkiye konserine özel hazırladığı bu yorum dinleyenlerin beğenisini topladı. Orkestra, solist olarak piyanist Francesco Piemontesi’nin yer aldığı konserde Mozart’ın 20 numaralı piyano konçertosunu ve Brahms’ın 4 numaralı senfonisini seslendirdi. Konseri dinleyenler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da vardı. Ersoy, “Bu akşam Londra Filarmoni ününe uygun bir performans gerçekleştirdi. Seyircilerimizle beraber hem Londra Filarmoni Orkestrası’nın etkili performansını hem de AKM’nin yüzde yüz sonuç veren akustiğini test etmiş olduk” diye konuştu.

Konser öncesi Londra Filarmoni Orkestrası’nın baş flütisti Juliette Bausor ve baş perküsyonist Andrew Berclay ile bir araya gelerek AKM’nin onlar için ne ifade ettiğini konuştuk. Türkiye konseri için çok heyecanlı olduklarını söyleyen ikili AKM’nin açılış konserini vermekten ötürü tüm topluluğun kendini ayrıcalıklı ve gururlu hissettiğini söyledi.

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‘İLK SENFONİ KONSERİNİ VERMEK BİR GURUR’

Bausor, “Bir konser salonunun ilk filarmoni konserini vermek çok değerli. Bu deneyimi daha önce başka ülkelerde de yaşadık. İstanbul’un en önemli konser salonu olan Atatürk Kültür Merkezi için açılış konserini hangi toplulukla yapacağı kararı çok önemli. Bu noktada Londra Filarmoni Orkestrası’nın ilk konseri vermesi bizler için mutluluk ve gurur verici. Bizim için harika bir deneyim olacak” diye konuştu. Bausor, pandemi süreci boyunca online konserler verdiklerini ancak eylül ayından beri izleyiciyle tekrar buluşmaya başladıklarını ifade etti.

Barclay daha önce 2002 yılında Aya İrini’de bir konser verdiklerini, Türkiye dinleyicisiyle buluşmanın her zaman çok keyifli olduğunu vurgularken Avrupa ve Asya’nın birleştiği İstanbul’un müzikal anlamda çok farklı bir his verdiğini belirtti.

‘TÜRKÜYÜ ÇOK SEVDİK’

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Türkiye için özel olarak hazırladıkları ‘Haydar Haydar’ türküsünün tınılarının kendisini çok etkilediğini söyleyen Andrew Barclay, “Gittiğimiz ülkelerde insanların daha önceden aşina olduğu melodileri senfonik anlamda yorumlamayı çok seviyoruz. Dinleyiciler için hoş bir sürpriz oluyor. Haydar Haydar türküsünü çok sevdik ve yorumlamaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

PEK ÇOK SANATÇI USTA YORUMLADI

2006 yılında 71 yaşındayken kaybettiğimiz ünlü Türk halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek’in bestesi olan Haydar Haydar, müzik uzmanları tarafından senfonik özelliği olan bir deyiş olarak kabul edilir. Aynı zamanda bir bağlama solosu olarak kabul edilen Haydar Haydar’ı şimdiye kadar pek çok müzisyen yorumladı. Ali Ekber Çiçek’in bestelediği eserin sözleri, 1865-1928 yılları arasında yaşamış Aşık Sıdkı Baba’ya ait ‘Düş Oldum’ başlıklı şiirinden alınmış.