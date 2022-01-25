Küresel salgına İstanbul'dan bakan öyküler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok soğuk iddia Sebebi o vortex mi'Çok soğuk' iddia! Sebebi o vortex mi?#Kar Yağışı
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalının hoca kararı Adada tartışma yarattı...Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın hoca kararı Ada'da tartışma yarattı...#Acun Ilıcalı
En kritik kanıt... Gizlenen Wuhan yazışmalarıEn kritik kanıt... Gizlenen Wuhan yazışmaları#Wuhan
İstanbulda beklenen kar yağışı başladı Dünkü gibi olur muİstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Dünkü gibi olur mu?#Yoğun Kar
Bakan Karaismailoğlu CNN TÜRKte açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durumBakan Karaismailoğlu CNN TÜRK'te açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durum#Istanbul
Kar esareti 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtulduKar esareti! 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtuldu#Kar Yağışı
Zorunlu hale gelmişti... 1 Şubattan itibaren kaldırılacak 3 koşul aranacakZorunlu hale gelmişti... 1 Şubat'tan itibaren kaldırılacak! 3 koşul aranacak#Omicron
İklim krizi vücudumuza neler yapacak Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...İklim krizi vücudumuza neler yapacak? Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...#İklim Krizi
ABDden sporcularına uyarı... Oraya mutlaka kullan-at telefonla gidinABD'den sporcularına uyarı... Oraya mutlaka 'kullan-at' telefonla gidin! '#Pekin Olimpiyatları
Ünlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum Canlı yayına bağlandıÜnlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum! Canlı yayına bağlandı#Şafak Sezer
Yatırımcılar tedirgin Kripto kışı mı geliyorYatırımcılar tedirgin! 'Kripto kışı' mı geliyor?#Kripto Para Piyasaları
Usta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandıUsta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandı!#Ayberk Pekcan
Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar Ama bir şartla...Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar! Ama bir şartla...#COVID-19
Sarar çifti darp edilmiş, evleri soyulmuştu İlk kez hakim karşısında: Motosikletleri minibüsle getirmişSarar çifti darp edilmiş, evleri soyulmuştu! İlk kez hakim karşısında: Motosikletleri minibüsle getirmiş#Eskişehir
Ünlü oyuncu 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadıÜnlü oyuncu 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadı#Emma Thompson
HABERLERKitap Sanat Haberleri

Küresel salgına İstanbul'dan bakan öyküler

#Dark İstanbul#Salgın İstanbul#Salgın İstanbul Antolojisi
Küresel salgına İstanbuldan bakan öyküler

Yazar, çizer, sinemacı, müzisyenlerin oluşturduğu topluluk Dark İstanbul'dan distopik öykülerin yer aldığı bir antoloji: ‘Salgın İstanbul’

Haberin Devamı

Fantastik, gizem, polisiye, psikolojik gerilim, korku, mitoloji, bilim-kurgu alanlarında çalışmalar yapan yazar, çizer, sinemacı, müzisyenlerin oluşturduğu topluluk Dark İstanbul, distopik öykülerin yer aldığı ‘Salgın İstanbul’ adlı bir antoloji hazırladı. 'Salgın İstanbul' küresel salgını İstanbul’da anlatan ve bambaşka teorilerle geleceği resmeden 11 yazarın kaleminden 12 hikâye anlatıyor.
Ezo Evrim Harsa, Aşkın Güngör, Erbuğ Kaya, Fatih Yürür, Aşkın Zengin Akkuş, Banu Akeloğlu, Fatih Danacı, Ömer Ünal, Serhat Filiz, Sadık Yemni ve Dağhan Külegeç’in kaleminden hayat bulan öykülerin hepsi küresel bir salgın ile başlıyor, geleceğin dünyasını kahramanının veya kahramanlarının İstanbul’daki maceraları ile sürdürüyor.

GELECEĞE DİJİTAL MEKTUPLAR
Salgın İstanbul Antolojisi’ hikayelere eklenen videolarla aynı zamanda interaktif birer esere dönüşüyor. Okuyucular, her öykünün başında yer alan kare kodu kullanarak yazarın video mesajını izleyebilecek. Yazarlar, bu mesajlarıyla şişenin içine not yazar gibi, geleceğe notlarını dijitale evrene aktardılar. ‘Salgın İstanbul’a özel çekilen video klibin yönetmenliğini ise Sami Dündar üstlendi. Klipte dünya liderlerinin Covid-19 pandemisine tepkileriyle birlikte salgın sonrası İstanbul’undan çarpıcı kareler yer aldı. Salgın İstanbul kitabı yazarlarının öngördüğü metropolün distopik görüntüleri bilgisayar efektleriyle canlandırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dark İstanbul#Salgın İstanbul#Salgın İstanbul Antolojisi

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail