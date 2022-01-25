Küresel salgına İstanbul'dan bakan öyküler

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Fantastik, gizem, polisiye, psikolojik gerilim, korku, mitoloji, bilim-kurgu alanlarında çalışmalar yapan yazar, çizer, sinemacı, müzisyenlerin oluşturduğu topluluk Dark İstanbul, distopik öykülerin yer aldığı ‘Salgın İstanbul’ adlı bir antoloji hazırladı. 'Salgın İstanbul' küresel salgını İstanbul’da anlatan ve bambaşka teorilerle geleceği resmeden 11 yazarın kaleminden 12 hikâye anlatıyor.

Ezo Evrim Harsa, Aşkın Güngör, Erbuğ Kaya, Fatih Yürür, Aşkın Zengin Akkuş, Banu Akeloğlu, Fatih Danacı, Ömer Ünal, Serhat Filiz, Sadık Yemni ve Dağhan Külegeç’in kaleminden hayat bulan öykülerin hepsi küresel bir salgın ile başlıyor, geleceğin dünyasını kahramanının veya kahramanlarının İstanbul’daki maceraları ile sürdürüyor.

GELECEĞE DİJİTAL MEKTUPLAR

‘Salgın İstanbul Antolojisi’ hikayelere eklenen videolarla aynı zamanda interaktif birer esere dönüşüyor. Okuyucular, her öykünün başında yer alan kare kodu kullanarak yazarın video mesajını izleyebilecek. Yazarlar, bu mesajlarıyla şişenin içine not yazar gibi, geleceğe notlarını dijitale evrene aktardılar. ‘Salgın İstanbul’a özel çekilen video klibin yönetmenliğini ise Sami Dündar üstlendi. Klipte dünya liderlerinin Covid-19 pandemisine tepkileriyle birlikte salgın sonrası İstanbul’undan çarpıcı kareler yer aldı. Salgın İstanbul kitabı yazarlarının öngördüğü metropolün distopik görüntüleri bilgisayar efektleriyle canlandırıldı.



