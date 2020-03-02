Kundura Sinema’nın mart ayı programı
Kundura Sinema, mart ayı gösterim programında ilham verici kadın hikayelerinin anlatıldığı özel belgesel seçkisi ve daha fazlasını izleyiciyle buluşturuyor.
Kundura Sinema, mart ayı seçkisinde odağını sıradışı kadınların ilham verici hikayelerine çevirerek dünyanın dört bir yanında çalışan kadınlara yöneltiyor. Kundura Sinema, mart ayı programı için hazırladığı özel belgesel seçkisinin yanı sıra 7-8 Mart’ta ‘Sinemanın Kadın Öncüleri’ başlıklı panel programı ve kısa film gösterimlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Mart 2020 Gösterim Programı
01 Mart Pazar
16.00 | Delphine et Carole Insoumuses-2018, Callisto Mc Nulty
Ella Maillart: Double Journey - 2015, Antonio Bigini, Mariann Lewinsky
19:30 | Suffragette- 2015, Sarah Gavron
07 Mart Cumartesi: Sinemanın Kadın Öncüleri Paneli
14.30 | Alice Guy Blaché- Homage To The First Female Filmmaker In The World, Katja Raganelli, 60’
15.30 | Falling Leaves, Alice Guy Blaché, 12’(Gonca Varol’un piyanoda canlı müziği eşliğinde)
15.45 | Two Little Rangers, Alice Guy Blaché, 12’(Gonca Varol’un piyanoda canlı müziği eşliğinde)
16.00 | Ara
16.15 | Panel: Sinemanın Kadın Öncüleri: Elif Rongen Kaynakçı, Canan Balan
17.15 | Ara
17.30 | East Is West, Sidney Franklin, 80’ (Gonca Varol’un piyanoda canlı müziği eşliğinde)
08 Mart Pazar: Sinemanın Kadın Öncüleri Paneli
14.30 | Panel: Sinemanın Senarist ve Yazar Kadın Öncüleri:Elif Rongen Kaynakçı, Canan Balan, Aslı Davaz
15.30 | Ara
15.45 | Ryazan’nın Kadınları, Ivan Pravov, Olga Preobrazhenskaya, 67’
19.30 | The Feminister-2018,Viktor Nordenskiöld
14 Mart Cumartesi
16:00 | Romantic Comedy- 2019, Elizabeth Sankey
19.30 | School of Seduction- 2019, Alina Rudnitskaya
15 Mart Pazar
16:00 | Overseas- 2019, Sung-A Yoon
19:30 | Housemaids- 2012, Gabriel Mascaro
21 Mart Cumartesi
16.00 | Uzak, Yakın Diyarlarla Yeni Karşılaşmalar
19:30 | Delphine et Carole Insoumuses-2018, Callisto Mc Nulty
22 Mart Pazar
16.00 | East Is West, Sidney Franklin, 80’ (Gonca Varol’un piyanoda canlı müziği eşliğinde)
19:30 | Fiancées- 2019, Julia Bünter
27 Mart Cuma ‘Hollywood Klasikleri’ Özel Gösterim
20.30 | Dr. Zhivago - 1965, David Lean
28 Mart Cumartesi
16.00 | Overseas- 2019, Sung-A Yoon
19:30 | Housemaids- 2012, Gabriel Mascaro
29 Mart Pazar
15.45 | Ryazan’nın Kadınları, Ivan Pravov, Olga Preobrazhenskaya, 67’
19:30 | Leon: The Professional- 1994, Luc Besson (Pazar Sinema Kulübü Özel Gösterim)
Belgesel gösterimleri özel indirimli bilet fiyatı: 10 TL
Yeni sezonda öğrencilere özel indirimli bilet fiyatı: 18 TL
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