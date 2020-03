Kundura Sinema’nın mart ayı programı

Kundura Sinema, mart ayı seçkisinde odağını sıradışı kadınların ilham verici hikayelerine çevirerek dünyanın dört bir yanında çalışan kadınlara yöneltiyor. Kundura Sinema, mart ayı programı için hazırladığı özel belgesel seçkisinin yanı sıra 7-8 Mart’ta ‘Sinemanın Kadın Öncüleri’ başlıklı panel programı ve kısa film gösterimlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Mart 2020 Gösterim Programı

01 Mart Pazar

16.00 | Delphine et Carole Insoumuses-2018, Callisto Mc Nulty

Ella Maillart: Double Journey - 2015, Antonio Bigini, Mariann Lewinsky

19:30 | Suffragette- 2015, Sarah Gavron

07 Mart Cumartesi: Sinemanın Kadın Öncüleri Paneli

14.30 | Alice Guy Blaché- Homage To The First Female Filmmaker In The World, Katja Raganelli, 60’

15.30 | Falling Leaves, Alice Guy Blaché, 12’(Gonca Varol’un piyanoda canlı müziği eşliğinde)

15.45 | Two Little Rangers, Alice Guy Blaché, 12’(Gonca Varol’un piyanoda canlı müziği eşliğinde)

16.00 | Ara

16.15 | Panel: Sinemanın Kadın Öncüleri: Elif Rongen Kaynakçı, Canan Balan

17.15 | Ara

17.30 | East Is West, Sidney Franklin, 80’ (Gonca Varol’un piyanoda canlı müziği eşliğinde)

08 Mart Pazar: Sinemanın Kadın Öncüleri Paneli

14.30 | Panel: Sinemanın Senarist ve Yazar Kadın Öncüleri:Elif Rongen Kaynakçı, Canan Balan, Aslı Davaz

15.30 | Ara

15.45 | Ryazan’nın Kadınları, Ivan Pravov, Olga Preobrazhenskaya, 67’

19.30 | The Feminister-2018,Viktor Nordenskiöld

14 Mart Cumartesi

16:00 | Romantic Comedy- 2019, Elizabeth Sankey

19.30 | School of Seduction- 2019, Alina Rudnitskaya

15 Mart Pazar

16:00 | Overseas- 2019, Sung-A Yoon

19:30 | Housemaids- 2012, Gabriel Mascaro

21 Mart Cumartesi

16.00 | Uzak, Yakın Diyarlarla Yeni Karşılaşmalar

19:30 | Delphine et Carole Insoumuses-2018, Callisto Mc Nulty

22 Mart Pazar

16.00 | East Is West, Sidney Franklin, 80’ (Gonca Varol’un piyanoda canlı müziği eşliğinde)

19:30 | Fiancées- 2019, Julia Bünter

27 Mart Cuma ‘Hollywood Klasikleri’ Özel Gösterim

20.30 | Dr. Zhivago - 1965, David Lean

28 Mart Cumartesi

16.00 | Overseas- 2019, Sung-A Yoon

19:30 | Housemaids- 2012, Gabriel Mascaro

29 Mart Pazar

15.45 | Ryazan’nın Kadınları, Ivan Pravov, Olga Preobrazhenskaya, 67’

19:30 | Leon: The Professional- 1994, Luc Besson (Pazar Sinema Kulübü Özel Gösterim)

Belgesel gösterimleri özel indirimli bilet fiyatı: 10 TL

Yeni sezonda öğrencilere özel indirimli bilet fiyatı: 18 TL