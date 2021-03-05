Kültür-sanata yön veren 10 kadın

NAZAN ÖLÇER

SAKIP SABANCI MÜZESİ MÜDÜRÜ





Sadece Türkiye’de değil, dünyada da müzecilik alanındaki sayılı isimlerden olan Dr. Nazan Ölçer, 2003’ten beri Sakıp Sabancı Müzesi’nin müdürü olarak görev yapıyor. Müzecilik ve sanat tarihi alanındaki engin birikimi ve vizyonuyla, bir zamanlar Türkiye’ye gelmesi hayal bile edilemeyecek pek çok sanatçıyı eserleriyle ülkemizde ağırladı. Sakıp Sabancı Müzesi’ni uluslararası standartlarda bir mekân olarak yarattı. Rodin, Picasso, Rembrant, Miro gibi dev isimleri Türkiyeli seyirciyle buluşturdu. Ölçer’in rehberliğinde ilk kuşak Türkiyeli ressamların eserleri bilimsel tekniklerle inceleniyor, kapsamlı sergilerle seyirciyle buluşuyor. Kariyerinin 25 senelik bir diliminde Türk İslam Eserleri Müzesi müdürü olarak görev yapan Ölçer öğretim görevlisi olarak da bilgi ve deneyimlerini aktardı. Sanat tarihi, ilkçağ tarihi ve etnoloji-kültür tarihi eğitimini Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde tamamlayan Ölçer, 70’li yıllarda Anadolu’daki arkeolojik kazı çalışmalarında rol aldı. Kültür tarihi, müzeoloji, Osmanlı halı ve maden sanatı alanında yayınlara imza atan Ölçer, sanatçıların ve kurumların en güçlü destekçilerinden. Çocukluk yıllarında sanat ve siyaset alanından farklı ülkelerden isimlerin sohbetlerine tanıklık ettiğini anlatan Ölçer, bu çokkültürlü ortamın ve aldığı sanat eğitiminin çizdiği yolu belirlediğini anlatıyor. Fransa Cumhurbaşkanlığı’nın verdiği L’Ordre National de la Légion d’Honneur sahibi olan Ölçer, T.C Kültür Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından üstün hizmet ödülüne layık görülmüştü. (B.Ç.)



TÜLAY GÜNGEN

YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK GENEL MÜDÜRÜ







* Eğitimimin ve iş hayatımın neredeyse 30 yılı teknik konularda çalışarak ve yöneticilik yaparak geçti ama çocukluğumdan beri sanatla iç içeydim. Çocukluğumdan hatırladığım yılbaşı akşamlarında yemek yenir, tiyatroya gidilir, sonra evde tombala oynanırdı. Çok gezilir, zaman çevreye, doğaya ve müzelere ayrılır, müze yoksa yerel mimariye dikkatle bakılırdı. IT ekibinin başındayken Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın yönetim kurulu üyesiydim. O dönem ülkemizin ve İstanbul’un kültür-sanat altyapısının gelişimini ve sürdürülebilirliğini çeşitli açılardan düşünmemi teşvik eden karşılaşmalarla geçti. İlk İstanbul Bienali’nden, 1987’den bu yana da güncel sanatı aktif şekilde izliyorum. Pandemi sırasında sergi turlarım seyrelse de durmadı.



* Bir isim söylemek zor… Virginia Woolf, Hale Asaf, Louise Bourgeois, Lina Bo Bardi, Linda Nochlin diye saymak isterim. Hatta odamda Mihri Müşfik’in bir otoportresi asılı, 1920 tarihli. Hep aklımda durur, Mihri Hanım’ı burada ağırlama imkânım olsaydı, bugün Türkiye’de sanatta kadının yeri hakkında ne düşündüğünü sorabilseydim…

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ta da kitap seçerken, sergi düşünürken, etkinlik planlarken hep cinsiyetsiz bir yerden bakmaya, egemen kültüre eleştirel yaklaşmaya çalışıyoruz. Yıllar önce yaptığımız Şükran Moral, Füsun Onur sergileri, Hale Asaf kitabı birkaç örnek. Yayımladığımız ‘Kadın Mücadelesi: Özgürlük, Eşitlik ve Kız Kardeşliğin 150 Yılı’ unutulanları gözler önüne seriyor.



ZUHAL ÜRETEN

İŞ SANAT GENEL MÜDÜRÜ







* Çocukluğum babamın işi nedeniyle çok farklı şehirlerde geçti, biraz da o nedenle bir meslek hayalini tutarlılıkla sürdüremedim. Oyunculuk hayallerim oldu, yazarlığa heves etmişliğim de vardır. ODTÜ’de uluslararası ilişkiler okudum, Ankara’da gazetecilik deneyimim oldu, yaptığım işe bayıldım. Ancak çalıştığım gazete ekonomik olarak zora girdi ve bir tercih yapmam gerekti. İş Bankası’nın uzmanlık sınavlarını geçip Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladım. Bankanın kurumsal yayınlarında yazabilmeye tav olmuştum. İş Sanat’a çıkan yolun başı, çalışacağımız departmanlarla ilgili tercihlerimizi sordukları mülakattı sanırım. İlk haftamda Ankara Resim Heykel Müzesi’nde İş Bankası Resim Koleksiyonu’ndan büyük bir sergi açılışı yapılıyordu, “Sen de gel” dediler, koleksiyonu gördüğümdeki hayranlığımı anlatamam. Sonra “Gel” denilen sergileri başka sergiler, konserleri yeni konserler izledi…



* 2015’te ‘Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Çağdaşlarından Mektuplar/Biz Mektup Yazardık’ başlıklı bir sergi açmıştık. O sergide tanıyıp etkilendiğim Ivy Stangali ile tanışmak isterdim. 1920’lerde İstanbul’da doğan, Bedri Rahmi’nin asistanı Stangali, ‘10’lar Grubu’nun kurucularından. 1964’te İstanbul’dan ayrılmak zorunda kalmış, İstanbul’daki eserleri de yitip gitmiş. Yaşamı zorluklarla geçmiş ve benim hissettiğim dünyadan biraz da küskün ayrılmış. Ivy ile tanışmak, yaşadığı zorluklara rağmen ismini sanat tarihine yazdırdığını ona söylemek isterdim.



YEŞİM GÜRER OYMAK

İKSV GENEL MÜDÜR YARDIMCISI







* Konservatuvardan mezun olduğumda geleceğimle ilgili net olarak bildiğim bir şey vardı: Klasik müzikle ilgili bir iş yapmak istiyordum ancak müzisyen olmak istemiyordum. Müzisyenlik yeteneğin ötesinde çok büyük bir adanmışlık gerektiren bir meslek, kendimde bu özelliği göremiyordum. Konservatuvara araştırma görevlisi olarak girdim, yüksek lisans çalışmalarıma da başladım. Akademik dünyanın dışında kalan klasik müzik sektörünü de çok merak ediyordum. 1998’de Ege ve Akdeniz’deki tarihi mekânlarda düzenlenen (maalesef sadece bir kez gerçekleşebilen) Amfor Müzik Festivali’nin koordinatörlüğü teklifini hemen kabul ettim. Deneyimim olmamasına rağmen müthiş bir merak ve işi öğrenme arzum vardı. Dört mekânda 12 konser gerçekleştirdik. Bir festival organizasyonunda yapılmaması gereken 10 hatanın 10’unu da yapıp -kendi yöntemlerimle- çözümünü buldum. O festival benim için dönüm noktasıdır. 2017’ye dek, akademik hayatla festival yöneticiliğini bir arada götürdüm. Sonunda festival yöneticiliği ağır bastı, akademik hayata noktayı koyarak tamamen bu tarafa yöneldim ve 2006-2018 arasında İstanbul Müzik Festivali’nin direktörlüğünü üstlendim. 2017’den bu yana ise İKSV Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstleniyorum.



*Yeteneği, işine olan tutkusu ve azmiyle beni büyüleyen, kısa da olsa tanıma fırsatı bulduğum en güçlü ve en muhteşem kadın Leyla Gencer’di. Frida Kahlo ve Maria Callas ile tanışmayı da çok arzu ederdim.



GÜL MİMAROĞLU

ENKA SANAT DİREKTÖRÜ





* 1971 yılında ülkemizde Kültür Bakanlığı’nın kuruluşunun verdiği heyecanın üzerine, 1973’te yurtdışında Kabuki Tiyatrosu’ndan son derece etkilendiğim bir Noh oyununu izledikten sonra, kendimi dönemin tek kuramsal tiyatro okulu olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Kürsüsü’nde buldum. Sevda Şener, Metin And, Özdemir Nutku gibi pek çok duayen ismin öğrencisi olma fırsatını yakaladım. Bu isimlerin öğrencisi olabilmek hem büyük bir şans hem de kariyerimin şekillenmesi açısından ilham verici oldu. Bu isimler aynı zamanda kariyerimin çeşitli dönemlerinde desteğini aldığım, fikir danıştığım birer mentor benim için. Kuruluşuna şahitlik ettiğim ve kültür-sanat alanındaki faaliyetlerinin uzun yıllardır başında olduğum ENKA Vakfı ile yollarımın kesişmesi de mezuniyetin ardından gerçekleşti. 1983’te başlayan bu birliktelik, kültür ve sanatın sürekliliğini ve erişilebilirliğini sağlamak amacıyla sanatın tüm dallarına kucak açtığımız ulusal ve uluslararası projeler, etkinlikler ve işbirlikleriyle durmaksızın büyüyor.

* Camille Claudel, Margot Fonteyn, Billie Holiday, Marie Curie, Rahibe Teresa, Diane Arbus, Sophia Loren, Maria Callas ve İdil Biret hayata bakış açıları, olağanüstü yetenekleri, eserleri ve sanata olan tutkuları ile beni heyecanlandıran, dünya görüşüme ve sanata bakışıma büyük katkıları olan kadın yetenekler ve biliminsanlarının bir kısmı. Bugün biz kadınlar, sanat, bilim ve siyaset gibi alanlarda aldığımız yolu, onların attığı o ilk cesur adımlara borçluyuz.

KUMRU EREN

BORUSAN CONTEMPORARY DİREKTÖRÜ







* Akademik yöntem ya da bilimsel yöntem, bana göre insanın kendini tanıması/araştırması tarafında da çalışan bir enstrüman. Çocukluktan bu yana plastik sanatlar alanında kendimi eğitmeye uğraşıyorum; nihayetinde sanatçı olacak kadar yetenekli olup olmadığımı bilmeksizin edebiyatçıları ve mühendisleriyle ünlü bir liseden çıkıp, hayat boyu hayalini kurduğum okula, Güzel Sanatlar Akademisi’ne gidiyorum. Akademide ve yüksek lisansta aldığım atölye eğitimi, plastiği ve sanatçının üretim sürecini tanımama yardımcı oldu. Ancak yüksek lisans tezim üzerinde çalışırken çocukluktan bu yana sanata dair beni büyüleyen şeyin aslında işin görünmeyen kısmı, malzemeden ve sanatçının üretim niyetinden aşkın bir şey olduğunu kavradım. Bu kavrayış plastikle hesaplaşmış biri olarak, beni teori denilen o büyülü alana; sanatın arka planında çalışan formülü keşfe yönlendirdi. Yönetim ve süreç tasarımı tarafında uzmanlaşmak, teori ve pratik arasındaki bir optimizasyon gibi gelişti, bir denge noktası. Aldığım eğitimin sanatçıyla daha fazla empati geliştirebilme ve problem çözme tarafında işe yaradığını düşünüyorum.



* ‘Kadın sanatçı’ tanımı, feminist sanat tarihi yazımından gelen bir çerçeve gibi durmakla birlikte bir tarihsel ayrıma da işaret ediyor.1980’lerin sonlarına değin, Türkiye’deki sanatçı profili de dünyadaki ‘Batılı, beyaz ve eril’ profil tanımlamasına uygun olarak, tuval resmi yapan erkek ressamlardı. 90’larla birlikte yeni medyum’ları denemeye cesaret ederek ağırlıklı video ve deneysel işler üreten; mekân, göç, bellek, kimlik, toplumsal aidiyet, beden kavramları üzerinde çalışmış Türkiyeli sanatçıları, günümüz güncel sanatının omurgasının oluşmasında etkili olan öncü sanatçılar olarak önemli ve ilham verici buluyorum. Füsun Onur, Ayşe Erkmen, Gülsün Karamustafa, Hale Tenger, Nil Yalter, İnci Eviner’i bu bağlamda sayabiliriz. Hannah Arendt ile sohbet de fena olmazdı!

FİLİZ OVA

ZORLU PSM GENEL MÜDÜRÜ







* Almanya’da okuduğum okulda tüm çocuklar kendi yetenekleri doğrultusunda yönlendiriliyordu. Benim yatkınlığım hep sanata yönelikti. Tüm okul hayatım boyunca keman çaldım, orkestrada yer aldım. Müzik yapmak günlük rutinimin bir parçasıydı. Dolayısıyla çok erken yaşta müziğin mesleki hayatımın bir parçası olacağını biliyordum. Ayrıca genç yaşta Türkiye’ye taşınmaya karar vermiştim. Dolayısıyla iş arayışım da bu yönde oldu. Sanat tarihi ve Amerikan edebiyatı eğitimi aldığım Tübingen Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra ilk olarak İstanbul Kültür Sanat Vakfı’na başvurdum ve Ocak 2006’da İKSV’de Medya İlişkileri Bölümü’nde işe başladım. 2008’de İş Sanat’a geçişim ise işin yaratıcı ve içerik yönlendirici tarafında yer almayı istememden kaynaklıydı. İş Sanat’ta sanat yönetmeni yardımcısı ve ardından sanat yönetmeni olarak görev aldım. Kasım 2020 itibarıyla, Zorlu Performans Sanatları Merkezi Genel Müdürlüğü görevini üstlendim. Zorlu PSM’deki genel müdürlük görevimin yanında, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin Sanat ve Kültür Yönetimi bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak sağlıklı ve sürdürülebilir kültür kurumlarının yönetimini ele alan Mekan ve Lojistik dersi veriyorum.



* Piyanist ve besteci Clara Schumann ile müzik konuşmayı isterdim.