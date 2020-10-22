KÃ¼Ã§Ã¼k boy kitaplar

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde kÄ±sa yoldan bilgi edinmek iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼k kaynak kitaplar salÄ±k verilebilir. BirÃ§ok konuyu o kitaplardan Ã¶ÄŸrenebilir, daha kapsamlÄ± kitaplara baÅŸvurabilirsiniz. Genellikle bu kitaplar cebe girebilir ve Ã§oÄŸunlukla da 64 sayfayÄ± geÃ§mez.

Sedat Simaviâ€™ye ailenin adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir yayÄ±nevi kurulmasÄ±nÄ± Ã¶nerdiÄŸimizde bunu olumlu karÅŸÄ±ladÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±k. Telif eserler iÃ§in yardÄ±mcÄ±m Konur Ertop, yabancÄ± yayÄ±nlar iÃ§in de Ataol BehramoÄŸluâ€™ydu. Sedat Simaviâ€™ye kÃ¼Ã§Ã¼k boy kitap Ã¶rneÄŸini ve konularÄ±nÄ± gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde yayÄ±mÄ±na onay verdi.

AlanÄ±nÄ±n en tanÄ±nmÄ±ÅŸ adlarÄ±na baÅŸvurduk, o diziyi hazÄ±rladÄ±k. Bu tÃ¼r kitaplarla okuyucu birÃ§ok tÃ¼r konusunda merakÄ±nÄ± az sayfada giderecek, Ã¶n bilgiyi de Ã¶ÄŸrenmiÅŸ olacaktÄ±r.

1990â€™larda baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z o dizi gerÃ§ekten ilgi gÃ¶rdÃ¼, bir ihtiyacÄ± karÅŸÄ±ladÄ±. Cebinize koyabilirdiniz; vapurda, otobÃ¼ste okuyabilirdiniz. AslÄ±nda birÃ§ok Ã¼lkede birÃ§ok yayÄ±nevi kÃ¼Ã§Ã¼k boyda kitaplar Ã§Ä±karÄ±yor, yalnÄ±z bilgi kitaplarÄ± deÄŸil; romanlar, Ã¶ykÃ¼ kitaplarÄ±, ÅŸiirler de bu boyutta Ã§Ä±kÄ±yor. BugÃ¼n de o kitaplarÄ±n birÃ§oÄŸu geÃ§erli bilgiyi iÃ§eriyor.

Simavi YayÄ±nlarÄ±, Nobel Edebiyat Ã–dÃ¼llÃ¼ eserler dahil olmak Ã¼zere birÃ§ok kitap yayÄ±mladÄ±. KitaplÄ±ÄŸÄ±mdaki Simavi YayÄ±nlarÄ± rafÄ±ma baktÄ±ÄŸÄ±mda bugÃ¼nÃ¼n Ã¶nemli yazarlarÄ±nÄ±n kitaplarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yorum. Ayfer TunÃ§â€™tan AyÅŸe Didem Usluâ€™ya kadar...

Ne yazÄ±k ki bugÃ¼n bu tÃ¼r kitaplarÄ±n eksikliÄŸini bÃ¼tÃ¼n iyi okurlar hissediyor. Ä°nternetin bÃ¶yle kitaplarÄ±n yerini almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yinelemeye gerek yok. Ã–n bilgiyi alabilirsiniz ama ayrÄ±ntÄ±ya ulaÅŸamazsÄ±nÄ±z.

Simavi YayÄ±nlarÄ± olarak ilk kez katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z TepebaÅŸÄ±â€™ndaki TÃœYAP Kitap FuarÄ±â€™nda bu seri Ã§ok satan kitaplarÄ±mÄ±z arasÄ±nda yer aldÄ±.



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BugÃ¼n de okunan, satÄ±lan, yararlanÄ±lan kitaplardan bazÄ±larÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± vereceÄŸim:

Â· Anadolu Arkeolojisinin ABCâ€™si - Veli Sevin

Â· TÃ¼rkÃ§emizin ABCâ€™si â€“ Fuat Bozkurt

Â· Feminizmin ABCâ€™si â€“ Necla Arat

Â· EleÅŸtirinin ABCâ€™si â€“ Tahsin YÃ¼cel

Â· Felsefenin ABCâ€™si â€“ Ã–nay SÃ¶zer



DiÄŸer konu baÅŸlÄ±klarÄ± da ÅŸÃ¶yle:

Â· MimarlÄ±ÄŸÄ±n ABCâ€™si

Â· Postmodernizmin ABCâ€™si



Bundan sonra yayÄ±mlanmasÄ± iÃ§in Ã¶nereceklerim:

Â· Bilimkurgunun ABCâ€™si

Â· TÃ¼rk EdebiyatÄ±nÄ±n ABCâ€™si

Â· TÃ¼rk Åžiirinin ABCâ€™si

Â· TÃ¼rk RomanÄ±nÄ±n ABCâ€™si

Â· TÃ¼rk EleÅŸtiri/Denemesinin ABCâ€™si

Â· TÃ¼rk Resminin ABCâ€™si

Â· MÃ¼ziÄŸin ABCâ€™si

Yazacak uzmanlarÄ±mÄ±z var.





