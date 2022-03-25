Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERKitap Sanat Haberleri

Küba’nın müzik satan insanları

#Filiz Ural#Küba#Doku Sanat Galerisi
Küba’nın müzik satan insanları

Filiz Ural, İstanbul Doku Sanat Galerisi’nde açtığı yeni sergisinde ‘Küba’nın müzik satan insanları’nı tuvaline taşıyor.

Haberin Devamı

Mesleği mimarlıktan kaynaklanan nedenlerle resimlerinde de kontrüktivist bir anlayış benimseyen, yıllar içinde izlenimcilik dışında kübist, fütürist, Dadaist ve süpermatizm denen nesnesizliğe de gönderme yapan Filiz Ural, İstanbul Doku Sanat Galerisi’nde açtığı yeni sergisinde ‘Küba’nın müzik satan insanları’nı tuvaline taşıyor. ‘Gizemli Ada Küba’nın Tuvale Yansıyan İzdüşümleri’ başlıklı sergisindeki resimleri Küba şarkılarıyla adlandıran Ural, varsıl renk bilgisi ve oylumlu bir geometri ve kompozisyon tarzıyla kendine özgü bir ressam. Özellikle müzik satan insanlar, demiryollarını seven gelincikler, güneşe âşık ayçiçekleri ve bozkırı, yol kenarlarını seven çakır-devedikenleri resimlerinin değişmeyen konuları. Kendi içinde konstrüktivist algıyı sürekli yatay, düzlem, derinlik çerçevelerinden çıkarıp amaçlayan sanatçı, fotografik görüntüleri bir kurgu malzemesi olmaktan çıkarıp yapısalcılığa taşıyor. Filiz Ural’ın sergisi 29 Mart’a kadar görülebilir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Filiz Ural#Küba#Doku Sanat Galerisi

BAKMADAN GEÇME!

Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi Peki avantaj kimde

Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi! Peki avantaj kimde?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi Peki avantaj kimde

Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi! Peki avantaj kimde?

#Ukrayna