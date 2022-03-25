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Mesleği mimarlıktan kaynaklanan nedenlerle resimlerinde de kontrüktivist bir anlayış benimseyen, yıllar içinde izlenimcilik dışında kübist, fütürist, Dadaist ve süpermatizm denen nesnesizliğe de gönderme yapan Filiz Ural, İstanbul Doku Sanat Galerisi’nde açtığı yeni sergisinde ‘Küba’nın müzik satan insanları’nı tuvaline taşıyor. ‘Gizemli Ada Küba’nın Tuvale Yansıyan İzdüşümleri’ başlıklı sergisindeki resimleri Küba şarkılarıyla adlandıran Ural, varsıl renk bilgisi ve oylumlu bir geometri ve kompozisyon tarzıyla kendine özgü bir ressam. Özellikle müzik satan insanlar, demiryollarını seven gelincikler, güneşe âşık ayçiçekleri ve bozkırı, yol kenarlarını seven çakır-devedikenleri resimlerinin değişmeyen konuları. Kendi içinde konstrüktivist algıyı sürekli yatay, düzlem, derinlik çerçevelerinden çıkarıp amaçlayan sanatçı, fotografik görüntüleri bir kurgu malzemesi olmaktan çıkarıp yapısalcılığa taşıyor. Filiz Ural’ın sergisi 29 Mart’a kadar görülebilir.