Korona günleri sonrasında ‘yeni normal’ nasıl olacak?

Burçin Mavituna

Koronavirüs günlerinden geçiyoruz. Kimi ülkelerde herkes, kimi ülkelerde de imkânı el veren insanlar eve kapanmış, bilim insanlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor. O sırada da koronavirüs sonrası günler için hem hayaller kuruyor hem de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni dünyaya kendini hazırlıyor. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı fikri günden güne kendini daha fazla hissettiriyor.

İş ‘temel gelir’ uygulamasına kadar geldi. İspanya Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, kısa süre içinde temel gelir uygulamasına geçmeyi planladıklarını, koronavirüs etkileriyle mücadele amacıyla ortaya attıkları bu modeli yapısal ve kalıcı bir enstrüman haline getirmeyi düşündüklerini de duyurdu. Peki nedir bu temel gelir uygulaması? 16’ncı yüzyıla kadar kökleri uzanan model, devletin tüm vatandaşlarına vatandaşlık hakkı olarak koşulsuz ve düzenli bir gelir sağlamasını öngörüyor. Bu model son 60-70 yıldır çeşitli ülkelerde çeşitli şekilde test edildi. Ama kalıcı olarak uygulayan çıkmadı.

İşte koronavirüs günleri bizi bu hale getirdi. Ama bu kadar kısa geçmişi değil biraz daha uzun vadeyi ele alırsak, değişim çok daha uzun süredir devam ediyordu. 25 yıla yayılan bir yatırım bankacılığı geçmişi bulunan, şimdilerdeyse dünyanın her yerinde uygulayabileceği, yönetim danışmanlığı yapan Burçin Mavituna tam da bugünlerdeki sorgulamalarımızla örtüşen bir çalışmaya imza attı.

İş hayatına farklı açılardan bakan ve bu dönüşümü bize korkulacak değil, işimize yarayacak bir durum olarak anlatıyor ‘Ortak Ol Zengin Ol’. Mavituna; dedesi Kemal Usta’ya, uzmanı olduğu mesleğini 50 yıl yapmasına olanak sağlayacak bir piyasadan kendisine işini 25 yıl yaptıracak sisteme geldiğimizi, çocuklarına ise mesleklerini bundan çok daha az süre boyunca yaptırabilecek bir sisteme ilerlediğimizi anlatarak başlıyor...

Yazardan alıntıyla ilerleyelim: “Artık hayat çok daha hızlı akıyor. İş hayatında rekabetin de ötesine geçen tam bir yıkım yaşanıyor. Büyük sermayeleri olan dev şirketlerin; üç-beş gencin ortak hayalleriyle başlattıkları girişimlere karşı çaresiz kalabildiklerine şahit oluyoruz. 20’nci yüzyılın geleneksel işletmeleri çok daha esnek ve çevik insanlar tarafından tehdit ediliyor. Oyunun kuralları baştan yazılıyor.”

Ve bu çalışma size şu soruların yanıtını veriyor: “Çalışan insanın adapte olması gereken bir yeni normal var. Bu geçişi nasıl gerçekleştireceğiz? Yeni normal içinde çocuklarımızı nasıl bir gelecek bekliyor? Yaştan bağımsız, teknolojinin altında ezilmeden, değişim dalgalarında sörf yaparak daha esnek bir hayat tarzına adapte olmak, işbirliği kültürünü öğrenmek ve yeni bir kariyere yelken açmak mümkün mü? Daha da önemlisi, çocuklarımızın bu yeni normale uyumlu olmalarını nasıl sağlayacağız?”



MESLEKLERİMİZİN ÖMRÜ KISALIYOR

Kitapta ‘yeni normal’, ‘trendler’, ‘olgun farkındalık’ ve ‘paylaşım ekonomisi’ne dair ‘evrensel temel gelir uygulaması’ dahil çok sayıda konuya dikkat çeken Burçin Mavituna, şu uyarıyı yapıyor: “Bazen korkutan bir salgın hastalık, bazen de finansal krizler eşliğinde dalgalanıyoruz. Ama gerçek değişmiyor. İnsan hemen hemen her şeye daha kolay erişebildiği bir bolluk çağında yaşamasına rağmen hiç olmadığı kadar endişeli. Biyolojik ömürlerimiz uzuyor ama mesleklerimizin ömrü kısalıyor.” Şu anda korkutan bir salgın hastalığın endişesini yaşıyoruz, uzmanların dediğine göre de salgın bittikten sonra finansal krizle karşı karşıya kalacağız.

O yüzden, Mavituna’nın kitapta söylediği, “Hangi rolde olursak olalım, yarını düşünmek artık daha bireysel bir sorumluluk oldu” sözüne uygun şekilde geleceğimizi tasarlamak ve böyle çalışmalara kulak vererek bizden önce bu yollarda yürüyenlerin tecrübelerine bakmalıyız. Doğru kararları ancak bu şekilde alabiliriz.



ORTAK OL

ZENGİN OL

Burçin Mavituna,

Hürriyet Kitap, 2020

224 sayfa, 29 TL.