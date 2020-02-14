Kitap okuma oranı 10 yıldan yüzde 10 arttı

Babil, Eganba, OdaKitap gibi online kitap satış siteleri ile Kırmızı Kedi Kitabevleri'ni de bünyesinde barındıran Emek Kitap’ın genel müdürü Murat Bahadır, Türkiye’deki kitap satışı ve okuma oranlarını yorumladı. Türkiye’nin yıllık toplam kitap üretiminin 400 milyon civarında olduğunu belirten Bahadır, “Avrupa ülkelerinden gerideyiz ama rakamlar her yıl artıyor. Devletin de okuma alışkanlığına katkısı olması gerekiyor” dedi.

Türkiye’de kitap sektörünün büyüklüğünün 1.4 milyar dolar olduğunu belirten Bahadır, bu rakamın yüzde 46’sını sınava hazırlık, diğer yüzde 46’sını edebiyat, araştırma, politika, yüzde 8’ini ise ithal kitapların oluşturduğunu ifade etti. Çocukların okuma alışkanlıklarının sınav döneminde azaldığını vurgulayan Murat Bahadır, sınav dönemleri sonrası okuma oranlarında tekrar bir artış gözlemlediklerini söyledi.

Yapılan araştırmalara dikkat çeken Murat Bahadır, “Okuma oranı yüzde 30’dan 40’lara kadar çıkmış durumda. Bunun birçok etkeni var. Birinci sebep, yapılan yayın sayısındaki artış. 2008’lerde yılda 30 ila 35 bin başlık yayınlanırken son yıllarda bu rakam yıllık 65-70 bin başlık kitaba çıktı. Aynı zamanda dijital platformlar da (blog, wattpad gibi) yeni nesil insanların okuma oranına katkı sağladı. Bunun yanı sıra ebeveynler artık daha bilinçli. Ebeveynler kendilerinde kitap okuma alışkanlığı olmasa bile çocuklarına bu alışkanlığı aşılamaya çalışıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

GENÇ OKURUN TERCİHİ KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI

Her yaştan kitap okurunun olduğunun altını çizen Murat Bahadır, okurların ilgi alanında yaşa göre farklılıklar olduğunu söyledi. Bahadır, “13-20 yaş arasındaki gençler daha çok bestseller (çok satan kitaplar) ve popüler kültür kitaplarını tercih ediyorken, 25-30 yaş arası ise kişisel gelişime yöneliyor. 30 yaş ve üstünün tercihi ise araştırma-inceleme ve politika kitapları oluyor. Siyasi kitaplar 30 yaştan sonra daha çok tercih ediliyor. Okuma oranı her yaş profilinde yükseliyor. Artışı görüyoruz, sadece insanların alışveriş yaptıkları noktalar değişiyor. Genç yaş grubu kitap alışverişinde daha çok interneti tercih ederken ileri yaş okur kitlesi daha çok kitabevlerinden kitap alıyor” diye konuştu.

OKURUN YÜZDE 80’İ KİTABI KİTABEVİNDEN ALIYOR

Bahadır, internet kitapçılığının sektördeki payına da değindi: “İnternet kitapçılığının sektördeki payı yüzde 18 ila 20 aralığında. Yüzde 80’lik kesim hala kitabevlerini tercih ediyor. İnterneti tercih eden yaş grubu 25-30 yaş arası. İleriki yaşlar kitabı gidip kitabevlerinden almayı tercih ediyor. Kitabevlerinin büyüklüklerin belli bir ölçüde olduğundan okuyucu buralarda istediği her kitabı bulamayabilir. İnternet alışverişinin en büyük avantajı ise kişinin kitabevinde bulamadığı kitaplara kolaylıkla ulaşması oluyor. 200 bin çeşit kitap merkezimizde bulunurken bir kitabevinde en fazla 60 bin çeşit kitaba ulaşıyorsunuz. Geri kalan 140 bin çeşit kitaba internet üzerinden ulaşılabiliyor. Bu da sektörün yüzde 35-40’ına denk geliyor. İnternet alışverişi daha pratik olabiliyor. İnsanlar yoğun çalıştıklarından zaman ayıramayabiliyorlar.”