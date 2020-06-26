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Haber Giriş: 26.06.2020 - 11:53,Son Güncelleme:

Kaş Caz Festivali yaz sonunda...

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Kaş Caz Festivali yaz sonunda...
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Kaş Caz Festivali 28-29-30 Ağustos’ta Setur Marina ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Geçen sene ilki eylülde düzenlenen Kaş Caz Festivali, bu yaz 28-29-30 Ağustos’ta Setur Marina ev sahipliğinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Caz müziği, ılık esintiler ve yıldızlar altında misafirlerini ağırlayacak olan festivalde solo ve grup performansları yer alacak. Setur Marina'da gerçekleşecek festivalin programı ve etkinlik süresince alınacak sağlık önlemleri yakında açıklanacak.

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