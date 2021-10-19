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‘Kara Kitap’ uzay yolunda

#Orhan Pamuk#Kara Kitap#Uzay
‘Kara Kitap’ uzay yolunda

NASA, Jüpiter gezegenine yolladığı uzay aracı Lucy’e aralarında Orhan Pamuk’un da olduğu önemli yazarlar, bilim insanları ve düşünürlerden alıntılar içeren bir plaka yerleştirdi. Pamuk’un Kara Kitap romanından alıntının yer aldığı plakada bir de Türk atasözü bulunuyor.

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 12 yıl sürecek olan Jüpiter görevini başlattı. Jüpiter’in etrafındaki Truva asteroitlerini inceleyecek olan ‘Lucy’ adlı uzay aracı Florida’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndan Atlas 5 roketiyle uzaya fırlatıldı.

Görev süresince 6.5 milyar km’lik mesafe kat etmesi planlanan Lucy’nin, Truva asteroitlerine ilk kez 2025’te yaklaşması bekleniyor. Bilim insanları, uzay aracının incelemeleri sonucunda Güneş Sistemi’nin erken evrimi hakkında önemli ipuçları bulabileceğine inanıyor.

HİÇBİR ŞEY HAYAT KADAR ŞAŞIRTICI OLAMAZ

NASA, Lucy adını verdiği aracına aralarında Orhan Pamuk’un da olduğu önemli yazarlar, bilim insanları ve düşünürlerden alıntılar içeren bir plaka yerleştirdi. Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ından yapılan alıntı şöyle: “Daha çok sevmek, daha çok gülmek, daha çok düşünmek isterdik. Daha çok görmek, daha çok anlamak, daha çok güvenmek isterdik. Şimdi bizden kalanlar bu istekler ve bu kelimeler. Huzur, rüyalar, uyku ve öpüşler vardı. İnsanlar, meyvalar, kağıt ve kalemler de vardı. Çünkü hiçbir şey hayat kadar şaşırtıcı olamaz. Yazı hariç. Evet, tabii, tek teselli yazı hariç.”

‘Kara Kitap’ uzay yolunda

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TÜRK ATASÖZÜ DE VAR

The Beatles’ın vokalisti John Lennon, Yoko Ono, ABD’li gökbilimci ve astrobiyolog Carl Sagan, ABD’li şair Billy Colins, Martin Luther King Jr., Olga Tokarczuc, Kazuo Ishiguro, Luise Glück, Albert Einstein, George Harrison, Juan Felipe Herrera, Ringo Starr gibi yazar, sanatçı ve bilim insanlarından alıntıların yer aldığı plakada bir Türk atasözü de var. Plakada “Ağaca balta vurmuşlar ‘sapı bendendir’ demiş” şeklindeki Türk atasözünün İngilizce çevirisine yer verildi.

‘Kara Kitap’ uzay yolunda

12 YIL SÜRECEK

12 yıl sürecek görev ismini 1974’te Etiyopya’da bulunan erken bir insansı fosil iskeletinden alıyor. Söz konusu iskelet ise ismini The Beatles’ın ünlü ‘Lucy in the Sky With Diamonds’ şarkısından almış.

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#Orhan Pamuk#Kara Kitap#Uzay

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