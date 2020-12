Kapadokya’nın kutsal sanat şaheserleri

Ertuğ & Kocabıyık Yayınları, koleksiyon değerindeki prestij kitaplarıyla sanat yayıncılığı alanında özel bir yere sahip. Ahmet Ertuğ’un etkileyici perspektifiyle sunduğu görseller, saygın akademisyenlerin metinleri, büyük bir titizlikle seçilen özel cildi, kâğıdı ve mürekkebiyle kütüphanelerin en değerli köşesinde her daim yaşayan kitaplar, hem özel koleksiyoncular hem de sanat severlere hitap ediyor. Özellikle kültür hazinelerine odaklanan yayıncılık anlayışıyla, dünyanın gözbebeği olan tarihi mekânları mükemmel bir görsel ve metinsel zenginlikle okurlarına ulaştıran Ertuğ & Kocabıyık Yayınları, her ay belirlediği bir kitabı %30 indirimle okurla buluşturuyor. Aralık ayının indirimli kitabı ise ‘Sacred Art of Cappadocia’.

141 renkli levhadan oluşan, ipek kumaş ciltli ve özel kutu içindeki ‘Sacred Art of Cappadocia’, Kapadokya’nın sanatsal zenginliği ve mimari çeşitliliği konusunda okuyucunun farkındalığını artırma hedefine, özellikle kilise ve mabetlerini süsleyen duvar resimlerine odaklanarak ulaşıyor. Ciltte tanıtılan on dokuz yapının seçilmelerinin nedeni öncelikle, bazıları Bizans ve ortaçağ mirasının en önemli hazineleri arasında yer alan duvar resimlerinin niteliği. Ahmet Ertuğ’un etkileyici fotoğrafları, çoğu ücra yerlerde ve çok zor ulaşılabilen bu ihtişamlı kiliselerin iç mekânlarını büyük bir titizlik ve şaşırtıcı bir ayrıntı zenginliğiyle yakalamış. Bu resimler, Paris Üniversitesi’nden Catherine Jolivet-Lévy’nin yetkin ve son derece keyifle okunan metinleriyle birlikte daha da değerleniyor.

