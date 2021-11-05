Kadınlar kadınların sesi olduğunda...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı! #Zehirli Mantar
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Bakan Özerden ara tatil açıklamasıBakan Özer'den ara tatil açıklaması!#Ara Tatil
3600 ek göstergede önemli gelişme Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması3600 ek göstergede önemli gelişme! Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması#Asgari Ücret
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
Flaş Türkiye yorumu: Şoklara uyum sağladı, büyümeyi başardıFlaş Türkiye yorumu: Şoklara uyum sağladı, büyümeyi başardı#Türkiye Ekonomisi
Kahreden kaza Fotoğrafı telefonunda bulduKahreden kaza! Fotoğrafı telefonunda buldu#Selfie Faciası
Emlakçı cinayeti davasında yine gerginlik Ortalık fena karıştıEmlakçı cinayeti davasında yine gerginlik! Ortalık fena karıştı#Çatalca
2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...#Zincir Marketler
Dünya onu konuşuyor... Salgını ortaya çıkardı Sonrası felaket...Dünya onu konuşuyor... Salgını ortaya çıkardı! Sonrası felaket... #Koronavirüs
Sosyal medyada üniformanla fotoğraf paylaş akımı MSB harekete geçtiSosyal medyada 'üniformanla fotoğraf paylaş' akımı! MSB harekete geçti#MSB
Maç sonu sözleri olay olmuştu Açıklama yaptı: Art niyetli...Maç sonu sözleri olay olmuştu! Açıklama yaptı: Art niyetli...#Fenerbahçe
Resmen turist akınına uğradı Otellerde doluluk oranı yüzde 90ı aştıResmen turist akınına uğradı! Otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı aştı#Mardin
Hollywoodun en karanlık sırrı: Tacizciyi yıllar sonra ifşa ettiHollywood'un en karanlık sırrı: Tacizciyi yıllar sonra ifşa etti#Natalie Wood
Yıl 2008... Abimin arşivindenYıl 2008... Abimin arşivinden!#Ünlüler
HABERLERKitap Sanat Haberleri

Kadınlar kadınların sesi olduğunda...

#Lisa Taddeo#Üç Kadın#Kadınlar Hakkında Kitaplar
Kadınlar kadınların sesi olduğunda...

Genç kuşak Amerikan edebiyatının güçlü sesi Lisa Taddeo hayatının altı yılını, kitabına konu edindiği üç kadının yaşamına odaklanmaya adadı, kilometrelerce yol yaptı. Bir sosyolog gibi çalıştı. Gerçek hikâyeleri iç içe geçirerek kurguladığı ‘Üç Kadın’da kadınlar tutkularını, kendi bakışlarından anlatıyor...

Haberin Devamı

“Yüzyıllarca erkek nazarı altında yaşamanın bir mirası olarak heteroseksüel kadınlar diğer kadınlara çoğu zaman erkek gözünden bakar.” “Yüzyıllarca erkek nazarı altında yaşamanın bir mirası olarak heteroseksüel kadınlar diğer kadınlara çoğu zaman erkek gözünden bakar.” Lisa Taddeo genç kuşak Amerikan edebiyatının önemli temsilcilerinden olmaya aday bir yazar. Bu tespit, The Guardian’da yazarla yapılan röportajın girişinde geçiyor. Yazarın gazetecilikle başlayan kariyeri, kitabı ‘Üç Kadın’ ile (The New York Times En Çok Satanlar listesine iki kez girmiş) 2019 yılının adından en çok söz ettiren yazarlarından olmasına uzanıyor. Taddeo, aynı zamanda ‘En İyi Amerikan Politika Yazarları Antolojileri’nde şimdiden yerini almış durumda. Kitap, yakın zamanda Özlem Alkan K.’nın akıcı diliyle Türkçeye kazandırıldı. Bu denli dikkat çekmesinin nedenlerinin başında, hayatının altı yılında tamamen, konu edindiği kadınların hikâyelerine odaklanabilmek amacıyla evinden uzakta kilometrelerce yol yaparak ‘Üç Kadın’ı yazmak için harcadığı efor geliyor. Lisa Taddeo, bir sosyolog gibi bu hikâyelerin peşine düşüyor, onlarca görüşme, ses kaydı, belge topluyor; dahası bu kadınlarla birlikte yaşayarak gerçeği görünür kılmaya çalışıyor. Yazar, gazetecilik mesleğinin getirdiği bir merak dürtüsü ve ince işçilikle tek tek tüm verileri kadınların duyguları ışığında bir araya getirerek ‘Üç Kadın’ı kaleme alıyor. 

Kitap adından da anlaşılacağı üzere odağına kadınları alan bir biyografik eser. Ancak yazarın büyük fark yaratan bakışı, daha önce genellikle erkek bakışından yazılan veya kadınlar tarafından yazılmış olsa da ‘eril’ bir dille anlatılan kadın ‘tutku’sunu odağına alması. Bu defa kadınların tutkularını kendileri, kendi bakışlarından anlatıyor. Feminist edebiyatın önemli çalışma alanlarından biri olan kadın cinselliğinin ve arzularının anlatımı meselesi üzerine kafa yoran Taddeo bu defa onların sesi olmayı başaran bir çalışma sunmuş oluyor. Ancak tutku ile çıkılan yol, yazarın karşısına istimarı ve beraberindeki müthiş sessizliği de getiriyor. Kadınların anlatmadıklarını... Bu yaşamların peşine düştükçe taciz, tecavüz, istismar ve en önemlisi bunu fark ederek ses çıkarabilen, cesaretle ortaya çıkması için farkındalık yaşayan kadınların yaşamöykülerine ses oluyor. Lisa Taddeo’nun bu kitabı kaleme almadan önce bu farkındalığa ulaşmasını sağlayan ise annesi. Annesinin başına gelen bir olayı hatırlamasıyla hikâyenin peşine düşüyor. Belki bu nedenle kitabın bir giriş yazısı ve bir de sonucu var. Kurgu bir roman değil, aksine bire bir yaşanmış hikâyeler tümü. Anlattığı üç kadın gerçek hayatta aynı şeyleri yaşıyorlar, bunu bilmek okuru tuhaf biçimde etkiliyor. Yazar, annesiyle ilgili farkındalığını şu şekilde açıklıyor: “Küçük şeyler, evden çıkmadan ya da kapıyı açmadan önce makyaj yapması. Bu bana her zaman ya güç ya da zaaf gibi göründü ama kendine ait, çarpan bir kalbi olduğunu asla düşünmedim. Ne büyük hata!” Sanki anneler hiç kadın olmamıştı. Ne tutkuları vardı ne de hayalleri. Onlar anne olarak arzunun tüm hallerinden arındırılmış bir saflık içindeydi. Annelerin de çarpan bir kalpleri ve tutkuları olduğu her kız çocuğunun yaşamın bir noktasında fark ettiği bir gerçek.

Haberin Devamı

Taddeo buradan yola çıkarak izini sürdüğü üç yaşamda karşılaştıklarını dile getiriyor. Ergenlik yaşında öğretmenine duyduğu aşkla istismara uğrayan Maggie, ayrıcalıklı bir sınıfın imrenilecek yaşamına sahip olmasına rağmen hayatındaki erkekler tarafından yaşadıklarıyla kendi bedenini cezalandıran Sloane ve üç erkek tarafından lisede tecavüze uğrayan Lina’nın yaşamı ‘Üç Kadın’ın sayfalarında hayat buluyor. Okur farklı sınıf ve yaştaki bu kadınların hikâyelerini birbirine geçişlerle takip ediyor. Bir hikâye bitip diğeri başlamıyor. Bir kadından diğerine geçiyor, böylece aslında yazar bilinçli olarak kadınların ortaklığını kuruyor. Bambaşka yaşamları olsa da bu kadınlar eril şiddetin benzer veçheleriyle karşılaşıyor. Her üç yaşam da birbirinden vurucu olmasına rağmen, müthiş bir karamsarlık yerine umutla okuma vaadi sunuyor okura, çünkü her biri farkındalıkla ve bir şekilde yaşananlarla yüzleşmeyle sonuçlanan deneyimleri barındırıyor.

Haberin Devamı

Kadınlar kadınların sesi olduğunda...
ÜÇ KADIN
Lisa Taddeo
Çeviren: Özlem Alkan Karakuş
Mundi Kitap, 2021
312 sayfa, 42 TL.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lisa Taddeo#Üç Kadın#Kadınlar Hakkında Kitaplar

BAKMADAN GEÇME!

Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

#Kendall Jenner
A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak

A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak?

#Koronavirüs Aşısı