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Jülide Günce’nin ‘Neverland’i

#Goba Art & Design#Jülide Günce#Neverland
Jülide Günce’nin ‘Neverland’i

Şişhane’deki Goba Art&Design, Jülide Günce ‘Neverland’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. 9 Ekim’e kadar sürecek sergide sanatçının resimlerin yanı sıra seramik tasarımları da yer alıyor.

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Tasarım dünyasının sanata, sanat dünyasının ise tasarıma ilgisini vurgulayan sergilere öncülük yaparak sanat ve tasarımın iç içe geçtiği bir platform yaratmak amacıyla 2019’da yüksek iç mimar Esin Sözer Kalender ve Yasin Kalender tarafından kurulan, Kalebodur’un desteklediği Şişhane’deki Goba Art&Design, iç mimarlık kökenli sanatçı Jülide Günce’nin ‘Neverland’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının canlı renkleriyle dikkat çeken resimlerin yanı sıra ilk kez seramik tasarımlarının da yer aldığı sergi, 9 Ekim’e kadar sürecek.

Jülide Günce’nin ‘Neverland’i

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin İç Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Jülide Günce’nin ‘Neverland’la ilgili açıklaması şöyle:
“Bir mektup aldım içinde; Welcome to Neverland yazıyordu. Adres: Sağa dön ikinci sokaktan sabaha kadar dümdüz yürü. Bu sözleri üç kez tekrarlamam yazılmış. Şaşırdım, bu nasıl bir adresti böyle?
Birden sözcükler dilime dolandı, dudaklarım istemsizce kıpırdandı.
Sağa dön ikinci sokaktan sabaha kadar dümdüz yürü...
Ellerim uyuşmaya başladı. Vücudumda anlam veremediğim bir titreme ve bayılacakmış hissi oluştu, başım dönüyordu. Gözlerimi kapatıp açtım.
O da ne! Oldukça ilginç bir kalabalıkla karşılaştım; kocaman iki sütun arasında çello çalan bir kadın, sütunun iki yanında bana kafalarıyla selam veren bitkiler. Biraz ürkütücü gözükse de eğilerek beni selamlayan çok kibar koca bir kuş, elinde saat tutan rengarenk giysili bir görevli ve mektubun sahibi tavşan kardeş.
Beni bekliyorlarmış. Görevli kulağıma eğildi; Neverland’in giriş parolasını ve içeride olacakları anlattı. İşte Neverland maceram böyle başladı.
Tavşan kardeşle beraber, at kafalı armut arabamıza atlayıp gezmeye başladık. Burası bizim dünyamızdan çok farklıydı; her şey pırıl pırıl ve çok güzel, herkes birbirine çok saygılı ve sevgi doluydu.
Arabamız beni şifacı denizatının yanına getirdi, yıkanmam gerekiyormuş. Dünyadan getirmiş olduğum ego, kibir, kötü alışkanlıklar, korkular, negatif düşünceler... Hepsi temizlenmeli ve ben Neverland’deki oluşumum için en saf halimle yerimi almalıymışım. Dediklerini yaptıktan sonra bekleme odasında dinlendim. Artık gece de, renkler de, hayat da bildiğim gibi değildi. Korkmuyordum, endişeler gitmiş yerini sevgi ve mutluluk almıştı. Meğerse bu saf ve arınmış halim, en güçlü halimmiş. Onca yükü boşuna taşımışım, Neverland beni yüklerimden arındırdı artık özgürdüm.
Burada herkes çok mutlu. Kötülük yok, cinayetler, tecavüzler, doğal afet gibi görünen insanları perişan eden olaylar ve en önemlisi dualite yok. Kimse kimseden daha üstün değil ve herkes birbirini mutlu etmeye çalışıyor. Burası saf sevginin ülkesi. Artık biliyorum iyi bir kalbin olduğu yerde hiçbir kötülük barınamaz.
Benim Neverland’im böyle bir ülke. İçeri girmeye hazırsanız hepiniz hoş geldiniz.”

Goba Art&Design
Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Şimal Sok. Belkıs Apt. 3A Beyoğlu/İstanbul
https://www.gobaartdesign.com/
https://www.instagram.com/kaatdesignstudio/

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#Goba Art & Design#Jülide Günce#Neverland