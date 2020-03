İstanbul’da karaya sıkışan su perisi!

“Kilyos’tan Karaköy’e/ Tüm sahillerde evimi aradım/ Kapatılan tüm plajlar/ Kapatılan tüm sahiller/ Evimin çok uzaklara taşınmasına neden olanlar/ Karaya sıkışıp kaldım/ Her bir pembelik her bir hafıza parçam...”

Ayça Ceylan’ın ‘Nemf’ isimli performansında su perisi (nemf) böyle isyan ediyor... İstanbul’un Kilyos’tan Karaköy’e kadar uzanan sahil şeridinde beden-mekan yapılanması üzerine 30 ay süreyle devam eden bir performanbs olan ‘Nemf’te İstanbul’da açılan plajlar ve 1970’lerde bu plajların çoğunun kapatılması performans sanatçısının nemf (su perisi) personası üzerinden inşa ediliyor. Nemf, Kilyos’tan karaya çıkıp karadaki tanıdıklarıyla buluşan bir su perisidir. Ancak plajların ve zamanla sahillerin de kapatılması üzerine karaya sıkışıp kalır. Her geçen anla beraber beraber hafızasını parça parça şehirdeki bazı alanlara bırakan su perisi, plajların yüzmenin yanı sıra cinsiyetler arası bariyerlerin kırılması ve sosyalleşme açısından önemini karşılaştığı kişilere aktarır. Bu aktarımlar fotoğraf, video, günlük ve çeşitli malzemeler aracılığıyla arşivleniyor. Kilyos, Rumeli Feneri ve Sarıyer Merkez bölümü tamamlanan performanın Kilyos ve Rumeli Feneri bölümleri Ali Gülkanat tarafından fotoğraf ve videoyla kayıt altına alındı.

Ayça Ceylan Bilsart’ta 4-14 Mart tarihleri arasında görülebilecek ‘Nemf’ isimli ilk kişisel sergisinde performans belgesi olarak bir de ‘QR code’ kullanıyor. Kodu okutan kişiler,

Nemf’in hikayesini yani 19. yy’dan bugüne plajlar, sahil şeridi, kamusal alanda kadın erkek bedeni gibi kavramları anlatan bir ses kaydına yönlendiriyor. Ceylan’a ait bu ses kaydı sayesinde izleyici, performans sürecini de deneyimleyebiliyor.



Ayça Ceylan’ın Bilsart’taki konuşması 4 Mart Çarşamba saat 18.30’da.